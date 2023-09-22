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حافظ المنتخب الأولمبي على آماله في التأهل إلى الدور الثاني بتعادله مع البحرين 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب جينهوا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدورة الألعاب الآسيوية 2023 المقامة في مدينة هانغتشو الصينية التي شهدت أمس أيضاً فوز كوريا الجنوبية على تايلند 4-0.

وحصد الأزرق نقطته الأولى في المجموعة متجاوزاً الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الأولى بسقوطه أمام كوريا الجنوبية 0-9، وبات يحتاج إلى الفوز على تايلند في الجولة الأخيرة بعد غد الأحد ليحجز مقعده في الدور الثاني.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الأول والثاني من المجموعات الستة بالإضافة إلى أحسن 4 منتخبات تحتل المركز الثالث علماً بأن المجموعة الثالثة تضم منتخبين، وهو ما يعزز من فرصة المنتخب الأولمبي في التأهل إلى الدور الثاني. وأجرى البرتغالي ايميليو بيكسي مدرب الأزرق الأولمبي على التشكيلة التي واجهت كوريا الجنوبية، ودخل اللقاء بالحارس عبدالرحمن الفضلي، وفيصل الشطي وعبدالرحمن الديحاني وعبدالعزيز ناجي ومحسن فلاح وفهد الفضلي وعثمان الدوسري وفهد العازمي وفهد الحربي وحمد الطويل وطلال القيسي. واضطر المدرب لإجراء تغييرين بسبب الإصابة فخرج عبدالعزيز ناجي ودخل يوسف الحقان، كما خرج طلال القيسي وحل مكانه سلمان العوضي. وجاء الشوط الأول رتيباً وكثرت فيه الأخطاء من الجانبين، ولم يشهد أي خطورة على المرميين باستثناء مرات قليلة جداً، أبرزها تسديدة للطويل ردها القائم الأيسر لمرمى الحارس البحريني في الدقيقة 24، في حين جاءت أخطر الهجمات البحرينية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما استلم حسين عبدالكريم كرة داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الفضلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0.

وأجرى بيكسي تبديلين مع انطلاقة الشوط الثاني بدخول بندر السلامة وسلطان الفرج وخروج فهد الحربي وفهد العازمي، لكن السيطرة دانت للبحرين التي تقدمت بهدف السبق عن طريق علي محمد الذي سدد كرة في الزاوية الضيقة لمرمى الفضلي مفتتحاً التسجيل (52). واضطر مدرب الأزرق الأولمبي لإجراء تبديلين آخر بعد إصابة عثمان الدوسري وخروجه ودخول محمد الراشد.

وتحصل بندر السلامة على خطأ على حدود منطقة الجزاء نفذه سلمان العوضي بذكاء وسدد الكرة على يسار الحارس مسجلاً هدف التعادل للأزرق في الدقيقة 74. وكاد عبدالرحمن الديحاني أن يمنح الأزرق نقاط المباراة الثلاثة لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن في الوقت بدل الضائع. وشهدت الدقائق الأخيرة بعض الاشتباكات بين لاعبي الفريق بسبب التدخلات العنيفة للاعبي المنتخب البحريني التي نال على إثرها البديل علي نمر البطاقة الحمراء.

