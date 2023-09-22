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توج نادي «ووريرز» بلقب بطولة كأس السوبر الأولى لهوكي الجليد للرجال، فيما احرز فريق «وايلد كاتس» لقب السيدات لذات البطولة التي نظمهما نادي الالعاب الشتوية الاربعاء الماضي.

وجاء فوز «ووريرز» حامل لقب الدوري للنسخة الماضية بعد تغلبه على نظيره «ستارز» صاحب المركز الثاني للنسخة نفسها بنتيجة 7-4 بعد مباراة جيدة من الفريقين حسمها الفريق الفائز بحسن استثماره للفرص السانحة.

بدوره، تمكن فريق «وايلد كاتس» من حسم اللقب بعد فوزه الصريح على نظيره «وبلو ويفز» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء اذ قدمن لاعبات الفائز اداء متميز هجوما ودفاعا ما مكن فريقهم من التتويج باول نسخة للبطولة.

وقال رئيس النادي فهيد العجمي ان تنظيم النادي للبطولات الرياضية بمختلف الألعاب الشتوية للجنسين ولجميع الفئات السنية يأتي لإتاحة الفرصة للاعبي ولاعبات النادي للاستمتاع بممارسة رياضتهم المفضلة بحماسة وأمان.

واضاف العجمي ان اقامة هذه البطولات تهدف لتجهيز اللاعبين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية، منوها بمستويات لاعبي ولاعبات الفرق الاربعة بمباراتي البطولة.

واوضح ان النادي يركز على اقامة مسابقات خاصة للاعبين واللاعبات المنتمين لمدرسة النادي والتي يتراوح اعمارهم من 4 سنوات الى 14 بهدف صنع جيل من اللاعبين الواعدين ليكونوا مستقبل رياضات الالعاب الشتوية، مشيرا الى انه وفي هذا الاطار سيلعب فريق البراعم «تحت 12 سنة» مباراتين وديتين في 28 و29 سبتمبر الحالي مع فريق أكاديمية جالاكسي في مدينة دبي الاماراتية.

وتضمن هذا اليوم الرياضي ايضا اضافة لمباراتي كأس السوبر تقديم لاعبي السرعة على الجليد «سبيد» لعروض في فنون اللعبة كما قدمت لاعبة الاستعراض على الجليد «الفيغر» من فئة البراعم عرضا استعراضيا.

