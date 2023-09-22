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اجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مع إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي أول من أمس في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، للتنسيق بينهما وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة. وترأس الاجتماع رئيس اتحاد الكرة الطائرة د. جابر المري بحضور رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد واعضاء الاتحادين. وناقش الطرفان خلال الاجتماع امكانية التعاون بين الاتحادين لتطبيق خطة بناء اللاعب البطل وصقل الموهبين إلى جانب تبادل الخبرات في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة. وتطرق الطرفان إلى بحث امكانية اقامة مهرجانات للبراعم واللاعبين الصغير وذلك من أجل تشكيل رافدا هاما يمد الأندية باللاعبين الموهوبين الذي يشكلون القاعدة للعبة. بدوره، أشاد رئيس اتحاد الكرة الطائرة د. جابر المري بالتعاون المشترك بين الاتحادين، وقال إن هذا التعاون يعتبر اللبنة الأولى في طريق النهوض باللعبة عبر الاهتمام بالاعبين الصغار وتنمية مهاراتهم بطريقة منهجية صحيحة. من جانبه، رحب رئيس الاتحاد المدرسي فيصل مقصيد بهذا التعاون المثمر وقال: «لمسنا خلال الاجتماع حرص الحضور على تطوير لعبة الكرة الطائرة والاهتمام باللاعبين الصغار الذين يشكلون رافدا مهماً للأندية في المستقبل».