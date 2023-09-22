محلية

تغلب القادسية على النصر 31-29 في اللقاء الودي الذي جمعهما اول من امس ضمن استعدادات الفريقين لموسم كرة اليد المقبل. ويسعى الأصفر الذي سيستضيف البطولة الآسيوي الـ 26 للأندية الأبطال نوفمبر المقبل، إلى اعداد الفريق بأفضل صورة وخوض عدد من المباريات الودية مع أندية محلية قبل الانتظام في معسكر خارجي تهيئة للموسم المقبل. وجاءت المباراة متكافئة بين الطرفين أشرك بها الفريقان أغلب اللاعبين للوقوف على مستواهم. وكان القادسية دعم صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين هم سالم القريان والحارس عبدالله الجرخي وعبدالله الحجرف ومحمود علي وسلمان الشمالي ومحمد جاسم، كما انه تعاقد في وقت سابق أيضا مع محترفين من الجبل الأسود هما فاسيليغي كالودييروفيتش وفلادان ليبوفينا. وتعاقد القادسية أيضا مع المدرب الوطني حسين حبيب قادما من الصليبخات بدلا من المدرب السابق الصربي روديك بوزو. من جانبه، أشرك مدرب النصر مناور دهش محترفي الفريق الجديدان البوسني طارق كوسوموفيتش والمصري محمود نعمان.