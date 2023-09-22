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تعادل القادسية مع برقان 2-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على الملعب الفرعي لستاد جابر ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري. سجل هدفي الأصفر بدر المطوع وعيد الرشيدي، في حين سجل لبرقان البرازيلي جونيور وخالد العتيبي. وتنتظر القادسية مباراة مع الفحيحيل يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في حين يلعب برقان مع التضامن الخميس المقبل في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى. وخاض الأصفر أمس لقاء ودياً آخر مع السالمية هو الثالث للفريق بعد فوزه على الساحل 3-1 الأسبوع الماضي وتعادله مع برقان أول من أمس.