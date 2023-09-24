هل اختيار الأفضل هو الحل؟

آراء

قبل أيام دار حديث شجي بيني وبين الأصدقاء وتحديداً حام حول واحد منهم أشهد له بالاحترافية والخبرة والشغف في العطاء لمصلحة الوطن، وإن كان يعمل كل هذا بحجم أقل كثيرا من طاقته لكنه كان يأمل بأن يتم اختياره لمنصب قيادي سعى إليه ليثبت من خلاله قدراته وتوظيف خبرته وأفكار تنصب بالنهاية إلى تطوير البلد، لكن تملكه الإحباط لتجاهله وللأسف لم يتم اختياره مع من تم ترشيحهم لهذا المنصب، كان تعليق باقي الأصدقاء بأن الخيرة فيما اختاره الله ولعلها خيرة بأن يعمل صاحبنا بصمت وبقدرات حتى وإن كانت محدودة لكنه بالنهاية هو حر نفسه ويملك قراره وقد يكون هذا الوضع أفضل من أن يتم اختياره لدور قيادي في بلد تتكرر مأساة المحترفين فيها أمثال صاحبنا، محترفين فرحنا عندما تم اختيارهم لدور قيادي وتابعنا رحلة فلان هذا الرجل المخلص في منصبه فهو بلا شك يملك كل مقومات النجاح لكنه بالمقابل انحصرت إنجازاته لأسباب تتعلق بالأنظمة والآليات وتتعلق بعدم قدرة الفريق العامل معه على مجاراة التغيير والتطور الذي يسعى إليه، عدد من هؤلاء المحترفين خاضوا غمار هذه الرحلة منهم من أكمل المسيرة على مضض ومنهم من تحمل عواقب الفشل والشاطر منهم من ترجل عن كرسيه وآثر الانسحاب.

نأخذ نفساً عميقاً..

يبدو بأن المسألة أكثر تعقيداً فقد كنت ساذجا حين ظننت بأن الحل فقط باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن التعقيد هنا يكمن في الأنظمة والآليات وبيئة الأعمال غير الجاهزة لتدفق دماء المحترفين فيها.

