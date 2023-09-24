سَيِّدُنا إبراهيمُ المُرتَضَى بن مُوسَى الكاظم (146 - 209 هـ)

آراء

سُبحَانَ مَن مَلَكَ القلوبَ رحيمَا

وتبوَّأَ المَلكُوتَ والتَّعظِيمَا

خلقَ السماواتِ العَوَالي والدُّنَا

وأظلَّ في أرجائها التَّسلِيمَا

ثُّمَ اصطفى مِنْ خَلقهِ لعبادهِ

خيرَ الأنامِ وصفوةً ويَتِيمَا

والآلَ عِترةَ طهرِهِ إذْ مِنهُمُ

مُوسَى الذي لقيَ الرَّدى مَسْمُومَا

هُمْ للنجاةِ سفينةٌ وشفاعةٌ

من بعدهِ جاءَ الفتى ابراهيما

كان المُجابَ بدعوةٍ عُلْويةٍ

كان المُلَقَّبُ (هادياً) وحليمَا

حكَمَ اليمانَ بحكمةٍ وحصافةٍ

وأقامَ فيهم مُرشدًا وعليما

أمَّ الحجيجَ بعهدِ مأمونَ الذي

خشي انحسارَ المُلكِ والتَّقسيمَا

فرماهُ قيدَ السجنِ في أغلاله

حتى سقاهُ بسُمِّه تأثيما

فالمرتضى ابراهيمُ مات بقيدهِ

فتردَّدَ الشعرُ الشجيْ مكلوما*

(مات الإمامُ المُرتضى مسموما)

إذ أجَّروا له قاتلاً مشؤوما

قد كان نجماً لامعاً بعطائهِ

(فطوى الزمانَ فضائلاً وعلوما)

(قد مات في الزوراءِ مظلوماً كما)

ماتَ الذي مِن قبله مهضوما

وكما بأرضِ الطفِّ يومًا عابسًا

(أضحى أبوهُ بكربلا مظلوما)

(فالشمسُ تندبُ موتَهُ مصفرَّةً)

عصف الغبارُ فأرسلتهُ سموما

وبكتْ عليه نجومُ ليلٍ في السَّما

(والبدرُ يلطمُ وجهَهُ مغموما)

فالآلُ كم صبروا وكم خبروا بها

محنًا تبدتْ حولهم وخُصوما

لكنهم ظلُّوا وفي كل المدى

هم مَن تلقَّى الحبَّ والتكريما

صلى الإلهُ على النبيِّ المصطفى

ختَمَ النبوَّةَ وارتقى التَّسنيما

هذا هو العربيُّ ذو النور الهدى

صلُّوا عليهِ وسلِّموا تسليما

* الأبيات المتضمنة لآبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد البغدادي الدقاق الشهير بـ ابن السماك المتوفى 344 هـ955 م

