بطولة الوالد!

آراء

الحمدالله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بستره وعاد أغلب الناس من رحلاتهم الصيفية بالسلامة والستر.

سؤالي اليوم للقراء الأعزاء. كم عدد الدول الموجودة على الكرة الأرضية؟ وكم عدد الدول التي يسمح لكم جواز السفر الذي تحملونه بزيارتها؟ هل ضاقت بكم الوسيعة حتى تتوافدوا على دولة كثرت مشاكل السياح الكويتيين تحديداً فيها؟ وكثرت تصريحات شعبهم المحملة بالنفس العنصري تجاه العرب والكويتيين تحديداً أيضاً؟

الكرة الأرضية تحتوي على 193 دولة مستقلة معترفا بها من قبل الأمم المتحدة. وجواز السفر الكويتي يسمح لحامله بالسفر لـ96 دولة بلا تأشيرة. هل ضاقت بكم الوسيعة لتتوافدوا على دولة تعرضتم فيها لعدد لا يستهان به من الإساءات، وحوادث السرقة والغش، بالإضافة لسوء المعاملة والحديث هنا يطول..

الأخ الذي تعرض خلال الأسبوع الماضي لحادث مؤسف في مدينة طرابزون التركية، الحمدلله على سلامتك وسلامة أسرتك الكريمة.

كنت أتمنى ألا يحدث هذا الموقف ولم أر الخوف والروع الذي شاهدته مع سماعي لصراخ بناتك.

تمنيت لو أنك تجاوزت عن هذه الإساءات. دفعت ما طلبه منك المطعم من مبلغ مالي، واشتريت بها راحة بالك وبال بناتك وإحساسهم بالراحة والأمان.

تمنيت لو أنك أخذت بناتك بحضنك ولم تعرضهم لما تعرضوا له من خوف وهلع وفقد لإحساس الأمان. الأب هو مصدر الأمان والقوة لابنته.

في لحظة ما شعرت بما شعرت به تلك البنت وهي تصرخ وهي ترى والدها مسجى على الأرض ورأسه ينزف. وتساءلت لو دفع الوالد المبلغ الذي طلبه الكافيه هل كان سيؤثر على ميزانية الرحلة؟ هل كان سيحطم كبرياء الوالد ومكانته الاجتماعية. أم أن الموقف كان سيمضي وتمر الأيام بسلام وسعادة، بلا مشاكل وإصابات جسدية وحكايات تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

أتمنى من كل والد أن يضع أمن أبنائه في أعلى قائمة أولوياته. وأن يستذكر دائما أن بطولاته دائما تكون في أمان واطمئنان وسعادة عائلته، لا في فوزه في معارك الشارع.

