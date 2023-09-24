آراء

يقول ابن خلدون في مقدمته: «الإنسان اجتماعي بطبعه» ‏فهو فُطر على الحياة الاجتماعية مرتبطاً بعلاقات متعددة سواء كانت أُسرية أو عاطفية أو صداقة وزمالة عمل ودراسة.

‏فحدد الفيلسوف برنارد شو هذه العلاقات بجملة رائعة قائلا: «فلسفتي في الحياة بسيطة للغاية لا أقترب من الناس اكثر مما يسمحون به، ولا اسمح للناس بالاقتراب مني أكثر مما يستحقون» ‏فمن آداب هذه العلاقات مهما اختلفت أنماطها وتسمياتها:

- دفن أسرارها بعد الانفصال بدون تشهير، كم هو مؤلم ومخزٍ ما نسمع ونشاهده من نشر أسرار البيوت وهتك سترها... من فيديوهات خاصة وصور خاصة وتغريدات مسيئة ...الخ.

- كُن دائما إنساناً قوياً لا تستجدِ الشفقة من أحد... بأي نوع من أنواع العلاقات.

- احفظ قلبك من التشوهات للشخص القادم في حياتك وإن مررت بتجارب فاشلة، لا تحقد لا تكره.. لا تتوعد.. لا تغتب، ولا تُبالغ في حبك للناس حتى لا ينكسر قلبك، فالبشر كالكتب لا تُقرأ من العنوان.

- لا تراقب مكاناً لم يعد لك ابحث عمن يُشبهك وارحم قلبك... غادر إن لم تكن في المكان المناسب... قبل فوات الأوان.

- اعتدل في تعاملاتك مع الجميع،إلا ثقتك بنفسك فهي خط أحمر لا تسمح لأحد في الاقتراب منها وزعزعة أمانها فما هي إلا ميناء السلام... في هذا العالم الصاخب ... ارفع استحقاقك بثقتك بنفسك وليس بسقف توقعاتك للاخرين.

فعشرة العمر.. ما هي إلا مصطلح فاشل اخترعه الإنسان، ليبرر لنفسه استمراره بعلاقة فاشلة..!!

وأخيراً.. فيِ هَذه الرحلة الطَويلة مِن الحَياة، سَوف تُواجه الكَثير مِن الأقنعة والقليل مِن الوجوه.. لويجي بيرانديلوز.

