شمّاعة الدين

آراء

إن الحياة مبنية على التشعب والتعدد وهذه حقيقة وصلنا إليها بتقدّم العلم وتطوّر أساليب التفكير عند المجتمعات، وازدياد وعي الإنسان بمصالحه وبعد الاقتراب من الوصول إلى الألفية الثالثة يأتي في بيان تم نشره ومكون من بنود عدة بطريقة مكررة وأسلوب ممنهج قديم وأفكار عفا عنها الزمن، لمنع الاختلاط هذه الكلمة الدخيلة على الإسلام والمراد بها تحويل المجتمع إلى أيام ما قبل الإسلام، بحجة تحقيق تنمية الدولة ونهضتها، بيان بنوده غير مقنعة ومبررات لا ترتقي بمستوى عقول مثقفة واعية تحتاج إلى منطق عقلاني وأسباب واقعية لتقتنع بوجهة النظر فيه، بيان متناقض مغلف بالوهم الديني يعكس رغبات شخصيات سياسية لا علاقة لها بالدين.

الدين الاسلامي الذي تجتمع فيه كل القيم والأخلاق الحميدة وروح المدينة الفاضلة الذي ما أن يقتحمه السياسون حتى يفسدوه ويحيلوه إلى خراب ومتاهات ورسائل إفتاء تشرعن أمورا وتخلط القوانين السماوية بالدنيوية في تبرير مفضوح لأي قانون يريدون فرضه.

في وقتنا الحاضر وفي زمن الذكاء الاصطناعي والتطور الاقتصادي والحداثة، يأتي من يقترح منع الاختلاط والغريب من وافق على هذا الاقتراح والأغرب هو تطبيقه.

الصراحة يقف العقل عاجزاً عن تفسير هذه الظاهرة التي تحدث في وقتنا الحاضر تعجز كل العقول عن إيجاد الأجوبة الكامنة لها، نعجز عن تفسير الأسباب، إذا كانت أسبابهم تحت ذريعة الدين، فكيف يعقل لدين عظيم تجاوز عمره الألف وخمسمئة عام أخضع أعتى الإمبراطوريات على الأرض لحكمه، واستسلمت أمام راياته جيوش جرارة في الصحراء، وأخضع الدنيا له، كيف لهذا الدين الذي وصل حكمه إلى أقاصي الهند وذُلّت له حضارات أن يتطرق لأمر كان موجودا في الجاهلية وجاء الاسلام وقدّر المرأة وجعل لها مكانهة في المجتمع حيث كانت النساء في عصر النبوة يحضرن الجمعة، ويسمعن الخطبة، حتى إن إحداهن حفظت سورة “ق ” من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طول ما سمعتها من فوق منبر الجمعة.

وكانت النساء يحضرن دروس العلم، مع الرجال عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم.

وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين، بما يقدرن عليه ويُحسنَّ القيام به،عن أم عطية قالت: «غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى» رواه مسلم. (برقم 1812).

ومن الوقائع المشهورة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضية المهور، ورجوعه إلى رأيها علنًا، وقوله : «أصابت المرأة وأخطأ عمر».

إن القصص والأمثلة كثيرة وما ذكرته هو غيض من فيض في سيرة الرسول وأصحابه وتلك الحقبة التي يستند إليها البعض ويتم استغلال الدين فيها لأغراض مغازلة مشاعر الناس في زمن أصبح الناس فيه على قدر من الوعي والمعرفة.

لو كان الاعتقاد بحقانية الرأي، والإخلاص للفكرة، مبرراً مقبولاً للفرض على الآخرين، وممارسة الوصاية الفكرية، لما حظر الله تعالى ذلك على رسله وأنبيائه إذ إن الله تعالى لم يأذن لهم بفرض دعوتهم على الناس قسراً، ولم يسمح لأحد من أنبيائه ورسله أن يمارس الوصاية والهيمنة على اتجاهات الناس واختياراتهم.. وحين يرفض الناس دعوة الحق، فإن الرسول يتركهم وشأنهم، وليس مكلفاً بإجبارهم أو الضغط عليهم، والأدلة من القرآن كثيرة.

واذا كان لابد فالدين النصيحة وأعظم أسلوب للنصيحة أن تنصح لمن تنصح، مريدا له الخير في قلبك، محبّا لنفعه، مقدِّما مصلحته، بلا استكبار عليه ولا ترؤس وتسلُّط، ناصحا مشفقا لا فارضا عليه أمرك ونهيك، مُلزِما له الاستجابة لرأيك، ثم بعد النصح تتركه وترحل. لا تَكَلَّفَ بالنصح، ولا تعيده من غير مسوِّغ يقتضي تكراره، بيّن الاسباب واشرح رأيك واقترح لكن من غير فرض وعدم استغلال الدين لانه لا علاقة للشرع بهذه القرارات الفردية التي لا تسمن ولا تغني من جوع انتهى زمن الخدعة بالدين الذي كان يسيطر على العقول في قصص واحاديث وخدع كلامية ونفسية انطلت على البعض لفترة من الزمن، ان تديين الحياة والخشية من الله كلها ذرائع لتيارات إسلامية تمثل أفكارًا ونظرة خاصة للدين وحياة تقوم على الانغلاق والتعصّب ظانين أنهم يحسنون صنعًا وكل حزب بما لديه فرحون؟.

باللهجة الكويتية:

افرض رأيك ونزّل بيان على المثليين ايللي صرنا نشوفهم عادي ونتقبل وجودهم بالوزارات والمدارس والمجمعات والجامعات ولا احد له حق الاعتراض ولا حتى التعليق لأن القانون معاهم (افرض رأيك عليهم اذا تقدر وكل الناس بتكون معاك لكن صعب لانكم تقدرون على الجامعة لكن منظمة حقوق الانسان محد يقدر يناقشها وانفرضت علينا المثلية لا نتناقض مع أنفسنا).

