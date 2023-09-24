السعودية.. ما كان حلماً أصبح حقيقة

الاخيرة

اليوم تبدأ المملكة العربية السعودية الشقيقة عاماً جديداً في مسيرتها المباركة الطيبة، التي أطلقها وحدد معالمها ووضع أصولها وأسسها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل 93 سنة بالكمال والتمام.

ورغم أن 90 أو 100 سنة قد لا تساوي شيئاً كبيراً في أعمار الأمم والشعوب، فإن ما تحقق على أرض المملكة خلالها يعدُّ إعجازاً بكل المقاييس في مختلف الجوانب، وفي شتى الميادين.

إن الفارق شاسع شاسع، والبون واسع واسع بين ما كانت عليه بلاد الحرمين الشريفين، قبل أن يوحدها ويجمع شتاتها الملك المؤسس - طيب الله ثراه- وبين ما أصبحت عليه الآن في ظل القيادة الرشيدة الواعية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله تعالى ورعاه - وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - سدد الله خطاه- ووفقه إلى مزيد من التألق والتفوق والتطوير والتحديث الذي يراه البعيد والقريب، ويتحدث عنه القاصي والداني حديث المعجب المشدوه بما يتحقق يوماً بعد يوم، بل ساعة إثر ساعة في مختلف أنحاء المملكة التي أصبحت بحق الصورة المضيئة، والنموذج المشرّف، للدولة العصرية، التي تعيش حاضرها وتنظر لمستقبلها، ولا تنسى ماضيها التليد العريق.

لقد كانت الدنيا ظلاماً حالكاً قبل قيام الملك المؤسس بإضاءة العقول والقلوب، وببعث الأفئدة والأفكار من مرقدها الذي طال أمده واتسع مداه إذ راح جلالته - يرحمه الله - يبني ويعمر من جهة، ويقوِّض ويدمِّر من جهة أخرى، يبني أسس الدولة العصرية ويثبِّت أركانها، ويهدم أركان الجهل والتخلف والركود والجمود، ليشيّد مكانها منارات للعلم والمعرفة، ومنصات للحركة والديناميكية التي لا تعرف الكسل ولا تركن إلى الخمول.

ومن بعد الملك المؤسس سار أبناؤه الملوك الكرام على خطه وسياسته، وعلى نهجه القويم الذي اعتمد على ركيزتين مهمتين هما التوحيد الخالص، ومسايرة العصر من دون انكفاء على الذات، أو إغلاق للأبواب والنوافذ التي يفتحها العلم فتتنفس الشعوب من خلالها عبير التحضر، وشذا التطور الذي يتلاحق بسرعة هائلة، وخاصة في السنوات التي مضت من القرن الواحد والعشرين.

ولكي نكون منصفين يجب أن نؤكد أن كل واحد من الملوك الذين تعاقبوا على سدة الحكم طوال الـ 93 سنة الماضية كانت له بصماته الواضحة، وإنجازاته الهائلة التي تشهد بأنهم كانوا جميعاً أفذاذاً بمعنى الكلمة، فقد سبق كلٌ منهم عصره، وقدم كلَّ ما يستطيع لخدمة المملكة وأبناء المملكة، بل وضيوف المملكة الذي يفدون إليها من كل فج عميق، ليؤدوا مناسك الحج والعمرة والزيارة، أو يأتون إلى أرضها سائحين وزائرين على مر السنين.

وغني عن البيان أن نقول: إن نجاحات المملكة على مدى العقود العشرة الماضية لم تقتصر على جانب دون آخر، ولم تزد في ناحية وتنقص في أخرى، بل سارت بنفس القدر في جميع الاتجاهات، فحققت البلاد قفزات هائلة في السياسة والاقتصاد وفي الرياضة والاجتماع، وفي الآداب والفنون، وغدت بالتالي قاطرة تقود أمتها العربية، وتأخذ بأيديها نحو السبق والريادة وقوة التأثير- لا في القضايا المحلية أو الإقليمية وحدها- بل وعلى المستوى الدولي العالمي.

وإذا سلمنا بأن حاضر الأمم حصاد ماضيها، وبأنه أيضاً بذرة مستقبلها، فمن الطبيعي أن ننظر إلى الغد بتفاؤل كامل، لأن ما يحدث في المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود شيء يفوق الخيال، ولم يكن ليخطر على البال قبل بضع سنين، فمن ذا الذي كان يحلم قبل 20 أو 25 عاماً مثلاً بأن تنتقل المملكة إلى ما هي عليه الآن من ريادة وسيادة في كل المجالات؟

ومَنْ ذا الذي كان يتصور أن تكون المملكة الآن على قدم المساواة مع الدول الكبرى وفي مصافها من حيث التطور والتأثير في قضايا المجتمع الدولي.

إن ما كان حلماً قد أصبح حقيقة واقعة بعدما وجه خادم الحرمين الشريفين نحو العلم والبناء والعمل والتطوير، ونفذ التوجيه عضده وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، فلمس العالم كله، وتعلمت الدنيا بأسرها كيف يكون القادة الأفذاذ، وما الذي تفعله القيادة الواعية الحصيفة، وما الذي يمكن أن تحققه وتصل إليه من النجاح الباهر، والإنجاز العظيم.

ومع أن ما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة يستعصي على العد والحصر والإنجاز، فإن ما هو آتٍ في المستقبل القريب سيكون أعلى وأغلى بإذن الله، وهذا هو ما أكده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أخيراً، وهو يتحدث إلى قناة «فوكس نيوز» إذ ظهر سموه مملوءاً بالأمل، داعياً إلى العمل على مختلف الصعد والاتجاهات، وقال بوضوح كامل، وبلهجة لا تعرف التردد إن هدف القيادة هو الوصول بالمملكة إلى الأفضل دائماً من خلال تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تخدم الوطن وتصنع المستقبل، وتؤمّن الرفاهية للكبار والصغار من المواطنين.

وبلهجة الواثق الحاذق أشار إلى أن المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين متتالين، ليؤكد بذلك أن بلاده ماضية في طريقها الاقتصادي الصحيح، ولن تتخلف عنه، ولن يوقفها أو يمنعها عن الوصول إلى بغيتها أو هدفها قعود أو تقاعس أو خمول.

ولكي لا نطيل فيما تحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يكفي أن نقول إن سموه ظهر كعادته قائداً محنكاً يرى أن أي سباق للتسلح النووي في المنطقة لن يهدد أمنها فقط، بل سيهدد أمن العالم كله ويؤمن في ذات الوقت بأن مسيرة التقدم السعودية ستستمر في الانطلاق بأعلى سرعة ولن تهدأ ولن تتوقف ولو ليوم واحد مهما كانت الصعاب أو بلغت التحديات.

تلك رؤية القيادة، وبصيرة القائد، وهذا هو ما يجعلنا نؤكد أن وطناً هذه قيادته، وبلداً تلك نظرته المستقبلية لابد أن يرقى إلى ذروة المجد وإلى قمة التقدم والتطور والصعود.

وقبل الختام نؤكد المؤكد، ونثبت المثبت فنقول: إذا كانت المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل بيومها الوطني، فإن الكويت والسعودية شجرة واحدة، أصلها ثابت وفروعها في السماء.

فتحية من الكويت إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وتحية عاطرة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتحية مفعمة بالأمل إلى ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتحية زكية حارة إلى كل شقيق سعودي داخل المملكة أو خارج أرضها المباركة الطهور.

وفي النهاية نقول لكل الأمة السعودية الشقيقة في يومها الوطني ما يبدأ به النشيد الوطني الملكي الخالد:

سارعي للمجد والعلياء

مجّدي لخالق السماء

حفظ الله المملكة قيادة واعية، وشعباً أبياً راشداً، وأرضاً تنبت بالخير، وتزخر بالأوفياء الخيرين.

