الاخيرة

لا يملك المواطن الكويتي إلا ما سمع وما هو محتمل وبما يعتقد، أما التأكيد فتنفرد به الحكومة، وطالما هي من تملك الخبر اليقين الذي وصل علمه للمواطنين، فهم يتساءلون عن عدم قيام حكومتهم بإصلاح الخلل، بل المشكلة التي أوقعتهم بها منذ سنوات طويلة، ولا تزال قائمة من دون حل؛ بسبب تهاونها وصمتها وتراخيها عن تنظيف البلاد من مزوِّري الجنسية وإنصاف العباد في حقوقهم المسلوبة من مزوِّري الشهادات العلمية، حتى تضخم الملف بزيادة أعدادهم، ومعهم نواب المجلس الذين في هذا الموضوع وغيره يثبتون أن شعار غالبيتهم «لا أرى لا أسمع لا أتكلم»؛ لذا أقترح على نواب المجلس المقبل، ومثلهم من تحتم عليه وظيفته كالوزراء والأطباء والمحامين والعسكريين ومن لم يرد ذكره عدم أداء القسم خوفاً على بعضهم من عقاب الآخرة.

******

- غالٍ ولكن -

إلى هذه اللحظة لم أستوعب هذه الجملة التي ذكرها أحد المواطنين الأفاضل في لقائه المصور من شهور عدة «لا شيخ ولا أكبر شيخ» ولم أفهم معنى دخول الشيخ بموضوعه الذي على أساسه صوَّره فيديو، وما دعاني إلى استذكار هذه الفقرة هو تكرار مشاهدتي لها بين فترة وأخرى من مشاركيِّ بالواتسأب، وكذلك استغرابي من بعض اللقاءات التي يقحمون الشيوخ فيها، وكأنها استعراض للجرأة والشجاعة من دون مبرر. لذلك أنصح - والنصيحة واجبة من الأخ لأخيه - بأن إدخال الشيوخ في مواضيع ليسوا طرفاً بها- بالموضوع الأساسي- يفتح باب التعليقات عليكم.. أنتم في غنى عنها مع الاعتذار للعزيز أبوناصر.

******

- متى -

متى يرجع الوطن لجوهرة الخليج؟

متى يصدق بعض المسؤولين والنواب بإخلاصهم وحبهم للكويت؟

متى يشتد عود الحكومة لتمنع التدخل بشؤونها؟

متى يعقل بعض الناس بتصرفاتهم؟

متى نكون آمنين ومطمئنين على أجيالنا القادمة؟

******

صدق من قال:

يا صحابي غض النظر

واحذر مجادل السفيه

واصبر على بعض البشر

لو كان قلبك ما يبيه

