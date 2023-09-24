الناس أجناس.. ومعادن!

الاخيرة

معروف أن المعادن لا تستطيع أن تغير من طبيعتها وصناعتها، فالذهب ذهب، والفضة فضة والالماس الماس، وبالمقابل فالحديد حديد والنحاس نحاس والصدأ صدأ، والحال كذلك مع بقية المعادن، ولو كان للمعادن قدرة على التغيير لأصبحت جميعها من أنفس وأثمن وأغلى المعادن ولما اختارت - قطعاً - أن تكون من أرذلها...

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الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على أن يختار معدنه، فيمكن له عبر وفائه وإخلاصه وتفانيه وأمانته وتمسكه بالقيم الخيِّرة ومكارم الأخلاق وممارسته لأفضل قواعد السلوك الإنساني القويم فعلاً وقولاً، أن يصبح من أفضل وأنفس المعادن وعادة ما يسمى من يقوم بذلك بأنه «إنسان ذهب» ويمكن للإنسان وباختياره كذلك أن يضع نفسه في المكانة الوضيعة التي اختارها لنفسه عبر ممارسة الرذائل من غدر وخيانة ودناءة وخسة، فالعجب كل العجب ممن يفضل أن يكون -باختياره- من أسوأ المعادن لا أفضلها.

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آخر محطة:

الأسوأ ممن يختار أن يكون من أحط المعادن، أن يصاحب ذلك غباء وحمق فيصبح كحال العقرب السامة التي تخرج للناس رافعة شوكتها فلا يهدأ بالها حتى تداس بالنعل والأحذية وكم من عقارب تقتل كل يوم... دون بواكٍ لها!

