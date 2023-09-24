تولوز يفتقد أبوخلال أشهراً عدة

دوليه

سيبتعد المهاجم المغربي الدولي زكريا أبو خلال «أشهراً عدّة عن الملاعب بسبب الاصابة، بحسب ما أعلن ناديه تولوز الفرنسي أول من أمس في بيان. وخرج أبو خلال (23 عاماً) في الدقيقة 40 من مباراة فريقه مع سان جيلواز البلجيكي الخميس، في الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). وأصيب أبوخلال بركبته اليمنى ولم يتمكن من ترك المستطيل الأخضر إلا بعد تدخل الجهاز الطبي. وبتسجيله ثلاثة أهداف في خمس مباريات، كان أبو خلال، القادم من ألكمار الهولندي في 2022، أفضل مسجل لفريقه في الدوري الفرنسي.

