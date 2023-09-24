ريال وأتلتيكو في «دربي» مدريد الليلة

دوليه

يأمل أتلتيكو مدريد في أن يستعيد نغمة الانتصارات عندما يستضيف جاره اللدود ريال المتصدر بالعلامة الكاملة في ديربي العاصمة اليوم، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الاسباني. وفشل أتلتيكو في الفوز في مباراتيه الأخيرتين محلياً وقارياً، فخسر أمام فالنسيا بثلاثية نظيفة في المرحلة الخامسة بعدما قدّم «أضعف أداء» له في عهد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني ، كما جاء على لسان الأخير، ليعود ويسقط بعد ثلاثة أيام في فخ التعادل القاتل أمام لاتسيو الإيطالي 1-1 في مستهل مغامرته في دوري أبطال أوروبا.

وسجل حارس لاتسيو إيفان بروفيديل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع، حارما أتلتيكو

من الفوز في العاصمة الإيطالية، ما كان سيمنح الفريق الاسباني جرعة ثقة إضافية قبل الديربي المنتظر.

ويستقبل أتلتيكو على ملعبه «ميتروبوليتانو» جاره اللدود ريال وهو يجر أذيال الخيبة، لكن سيميوني يدرك جيداً أن فريقه يعشق المواجهات من مستويات عالية جداً، لبلسمة جراح الأسابيع الماضية وكي يطلق حملته في الدوري على الطريق الصحيح. وشعر المدرب الأرجنتيني بالذهول من الطريقة التي فاز خسر بها فريقه أمام نادي «الخفافيش» نهاية الأسبوع الماضي، ما جعله يتراجع للمركز السابع مع 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة. ورغم المطبات التي يمر بها أتلتيكو، عبّر مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان عن فرحته بالطريقة التي استهل بها فريقه مشواره في دوري الأبطال، على الرغم من الهدف المتأخر في شباكه. وقال «لعبنا مباراة رائعة، لكن لا تزال لدينا مشاعر جيدة، ويمكننا أن نغادر ورؤوسنا مرفوعة». ويعود لاعب الوسط كوكي والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى صفوف أتلتيكو بعد شفائهما من الاصابة، إلا انهما يعانيان من مشكلات عدة، في حين يلتحق الشاب بابلو باريوس بالفرنسي توماس ليمار والموزمبيقي رينيلدو ماندافا على دكة البدلاء، وتحوم الشكوك حول جهوزية بطل العالم الأرجنتيني رودريغو دي بول والتركي تشاغلار سويوندجو. في المقابل، وبخلاف القطب الثاني للعاصمة، يعيش ريال أفضل حالاته حيث يحتل الصدارة بـ 15 نقطة من 5 انتصارات، مع نسبة 100 في المئة من الانتصارات في جميع المسابقات هذا الموسم بعدما سجل له المتألق الوافد الجديد جود بيلينغهام هدف الفوز في مرمى أونيون برلين الألماني 1-0 الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم. ورغم أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يفتقر للغزارة التهديفية حيث سجل 10 أهداف فقط في 5 مباريات، بمعدل هدفين في المباراة، إلا انه اظهر تماسكه وعقليته المحاربة منذ مطلع الموسم الجديد. وبات بيلينغهام سريعاً معبود جماهير ملعب «سانتياغو برنابيو» وأحد الوجود الجديدة لحقبة ما بعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غادر «القلعة البيضاء» هذا الصيف للالتحاق بنادي الاتحاد السعودي، بتسجيله 6 أهداف في 6 مباريات، منها 5 في «لا ليغا» جعلته يتربع على عرش الهدافين. ويأمل ريال في استعادة خدمات مدافعه المخضرم داني كارفاخال بعد مشكلة بسيطة في قدمه، ومن المرجح أن يحل بدلا منه لوكاس فاسكيس في حال لم يكن ابن الـ 31 عاماً جاهزا للعب.

