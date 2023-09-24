النصر حسم قمة الأهلي

دوليه

حسم النصر لقاء القمة الذي جمعه بالاهلي أول من امس على ملعب «الاول بارك» في الرياض بالفوز عليه 4-3 في مباراة مثيرة شهدت تسجيل كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي اندرسون تاليسكا ثنائيتين رائعتين في المرحلة السابعة من بطولة السعودية. ورفع النصر رصيده الى 15 نقطة ليرتقي الى المركز الخامس على حساب الاهلي بالذات وبفارق الاهداف عنه وبات يبتعد بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وبعد عثرة البداية، انطلق النصر بقوة بتحقيقه سبعة انتصارات متتالية، خمسة منها في الدوري واثنان في آسيا، سجل خلالها 27 هدفا ومنيت شباكه بستة اهداف فقط. وخاض النصر المواجهة المرتقبة منتشيا بعد عودته من طهران بالفوز على برسيبوليس 2-0 في مستهل مشواره في دوري ابطال اسيا الثلاثاء.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة «بدأنا المباراة بشكل رائع وتقدمنا بهدفين، اعتقد بان الأهم في المباراة كان الفوز واسعاد جماهيرنا وقد اصبحنا في مقدمة الترتيب». واعتبر بان الشغف هو مفتاح استمراره في الملعب بقوله «احب هذه اللعبة وطالما املك ساقين قادرتين على التحمل، سأستمر في اللعب». ولم يكن دخان المفرقعات النارية قد خمد بعد في ارجاء الملعب عندما افتتح النصر التسجيل اثر تمريرة من السنغالي ساديو مانيه باتجاه رونالدو الذي سار بالكرة وسددها زاحفة بيسراه بعيدا عن متناول الحارس السنغال ادوار مندي (5).

ونجح النصر في تعزيز تقدمه عندما مرر المدافع الاسباني ايميريك لابورت كرة رأسية باتجاه تاليسكا عند القائم البعيد ليودعها الاخير براسه ايضا داخل الشباك (17). بيد ان الاهلي بدأ يدخل اجواء المباراة تدريجيا ونجح في تقليص الفارق عبر لاعب وسطه العاجي فرانك كيسييه مستغلا تمريرة امامية بينية (30). واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة لصالح النصر انبرى لها رونالدو وتصدى لها مندي بصعوبة (45). ودفع الاهلي ثمن اضاعة الفرص غاليا لان النصر نجح في اضافة الهدف الثالث عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة باتجاه تاليسكا فسيطر عليها قبل ان يطلقها قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك معززا تقدم فريقه (45+6). وفي مطلع الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة تاليسكا لبسام الحريجي انبرى لها بنجاح الجزائري رياض محرز (49). وبعد ان اضاع مانيه فرصة تسجيل الهداف الرابع اثر انفراد بالمرمى وتسديده الكرة عاليا (51)، قام رونالدو بالمهمة على اكمل وجه عندما وصلته الكرة من تاليسكا فتخلص من احد مدافعي الاهلي بحركة فنية بكعب القدم ليسدد كرة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة في الشباك (52).

وعزز رونالدو بالتالي صدارته لترتيب الهدافين برصيد 9 اهداف ليتقدم بفارق 3 اهداف عن زميله مانيه وقائد الهلال سالم الدوسري، ولكل منهما ستة أهداف. ونجح مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان الذي نزل بديلا منتصف الشوط الثاني في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بدقيقتين مستغلا تمريرة من محرز.

وفي المباريات الاخرى، فاز الفيحاء على مضيفه الرياض 4-3، والخليج على الاخدود 1-0، والوحدة على أبها 4-0.

