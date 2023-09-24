أرسنال مدد عقد أوديغارد

دوليه

مدّد أرسنال عقد قائده النرويجي مارتن أوديغارد لمدة خمس سنوات، ليحذو حذو العديد من اللاعبين الذين التزموا مع النادي اللندني لفترة طويلة. ويأتي تجديد عقد لاعب الوسط البالغ 24 عامًا اسوة بما فعل كل من بوكايو ساكا، البرازيلي غابريال مارتينيلي والفرنسي وليام صليبا. وسجّل لاعب ريال مدريد الاسباني السابق 15 هدفًا في الدوري الانكليزي الموسم المنصرم وأسهم ايضًا بسبع تمريرات حاسمة ليحتل «غانرز» المركز الثاني خلف مانشستر سيتي. كما أحرز ثلاثة اهداف هذا الموسم.

وقال الدولي النرويجي الذي انضم الى أرسنال في البداية على سبيل الإعارة من ريال مدريد في يناير 2021 «لقد كان قرارًا سهلاً بالنسبة لي». وتابع «كما قلت عدة مرات، شعرت بالارتباط وشعرت بأنني في بيتي هنا منذ اليوم الأول». واضاف «تنقلت كثيرا (خلال فترات الإعارة) وأكافح من أجل الاستقرار، لذلك شعرت أنني بحاجة إلى مكان آتي إليه وأستقر فيه وأجد منزلا لي».

وقال أوديغارد إن موجة توقيع اللاعبين على عقود جديدة تعكس الاتجاه الإيجابي للنادي تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا. من ناحيته، قال أرتيتا إن العقد الجديد لأوديغارد يمثل «نبأ عظيما» لأرسنال، وتابع «أنا سعيد من أجله أيضا وهو يستحق ذلك، وهذا يظهر أن هناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك».

