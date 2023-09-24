سان جرمان يلتقي مرسيليا في «كلاسيكو» فرنسا»

دوليه

يبرز كلاسيكو باريس سان جرمان حامل اللقب وغريمه التقليدي ومرسيليا اليوم في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

وسيكون ملعب «بارك دي برانس» مسرحا للكلاسيكو التقليدي. وجاء الكلاسيكو في وقت صعب على الفريقين محليا، فباريس سان جرمان بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس أنريكي لم يجد بعد التوليفة المناسبة لفرض سيطرته على مجريات الدوري مثلما فعل في الاعوام السابقة بعد رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي. فبعدما ظن فريق العاصمة أنه سار على السكة الصحيحة بفوزين متتاليين بعد تعادلين مخيبين في بداية الموسم، تلقى خسارة موجعة على ملعبه أمام نيس 2-3 الجمعة الماضي. ويعتبر سان جرمان مواجهة مرسيليا فرصة لمصالحة جماهيره في ثاني مباراة على التوالي على أرضه، ويأمل في البناء على فوزه الثمين على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين الثلاثاء في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا سجلهما نجماه كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي.

في المقابل، فرط مرسيليا في ست نقاط في مبارياته الأربع الأخيرة بينها سقوطه في فخ التعادل في مباراتيه الاخيرتين ما دفع إدارته إلى إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو بضغط من جماهير النادي.

