نيس أزاح موناكو عن الصدارة

دوليه

سجل العاجي الدولي جيريمي بوغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليمنح نيس فوزا ثمينا على مضيفه موناكو على ملعب لويس الثاني ويزيحه عن الصدارة في مباراة دربي «كوت دازور» في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي. وهي ثاني نتيجة لافتة لنيس بعد ان عاد من العاصمة الفرنسية بفوز ثمين اخر على باريس سان جرمان 3-2 الاسبوع الماضي. ورفع نيس رصيده 12 نقطة ليعتلي الصدارة موقتا بانتظار نتيجة بريست وليون ، في حين تجمد رصيد موناكو عند 11 نقطة. وبعد بداية قوية في مطلع الموسم سقط موناكو في فخ التعادل مع لوريان المتواضع 2-2 الاسبوع الماضي قبل ان يخسر مباراة الدربي على ملعب لويس الثاني. والخسارة هي الاولى لموناكو هذا الموسم. وخاض نيس المباراة بالتشكيلة ذاتها التي عادت بفوز ثمين على باريس سان جرمان 3-2 في عقر دار الاخير الاسبوع الماضي. وكانت مباراة الدربي رقم 127 بين الفريقين الجارين ويتقدم موناكو ب56 انتصارا مقابل 37 هزيمة و34 انتهت بتعادل الفريقين. وسنحت فرصة ذهبية لفريق الامارة لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد مرور 9 دقائق لعرقلة الروسي الكسندر غولوفين داخل المنطقة لكن حارس نيس البولندي مارسين بولكا تصدى لمحاولة الاميركي فولارين بالوغون من نقطة الجزاء. وتجدد السيناريو ذاته في مطلع الشوط الثاني عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لموناكو لكن بولكا نجح في التصدي مرة جديدة لمحاولة بالوغون (54). وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي نجح البديل بوغا في حسم النتيجة في صالح نيس بعد مجهود فردي رائع.

