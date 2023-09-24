تشافي مستمر مع برشلونة

دوليه

جدد برشلونة الاسباني عقد مدربه تشافي هرنانديس حتى عام 2025 مع امكانية التجديد لسنة اضافية كما اعلن الاخير رسميا أول من أمس. واستلم تشافي (43 عاماً) تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وسيبقى مدربا له حتى يونيو 2025 مع امكانية التجديد لسنة اضافية كما اعلن النادي الكاتالوني.

وسيواصل تشافي بالتالي اعادة بناء الفريق بعد ان قاده الموسم الماضي الى احراز لقب بطل الدوري الاسباني للمرة الاولى منذ عام 2019 بالاضافة الى الكأس السوبر الاسبانية.

وكان تشافي اعلن في وقت سابق أول من أمس خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة سلتا فيغو في الدوري المحلي بان تجديد عقده بات مؤكدا مشيرا الى ان الاعلان الرسمي سيكون قريبا قبل ان يصدر برشلونة بيانا رسميا يؤكد ذلك.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحافي «وصلنا (مع الجهاز الفني) في اوقات صعبة، في ظروف غير مؤاتية. عملنا بشكل جيد والموسم الماضي احرزنا لقبين هامين. نحن في طور البناء والموسم الحالي سيكون لتأكيد ذلك». واعتبر المدرب بان فريقه حقق «افضل نتيجتين له» منذ ان استلم الاشراف عليه بتحقيقه فوزين ساحقين بنتيجة واحد 5-0 على بيتيس في الدوري المحلي وانتويرب البلجيكي في دوري ابطال اوروبا في الايام الاخيرة.

وكان تشافي الذي استلم مهامه خلفا للهولندي رونالد كومان بعد تدريب فريق السد القطري، عام 2021 وذلك بعد سنتين فقط على اعتزاله اللعب نهائيا، وارتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى يونيو 2024. وتألق تشافي في صفوف برشلونة على مدى 17 عاما قضاها في صفوفه بين عامي 1998 و2005 واحرز معه جميع الالقاب الممكنة محليا وقاريا وعالميا.

