شتوتغارت هزم دارمشتات

دوليه

تابع الدولي الغيني سيرهو غيراسي هوايته المفضلة في تسجيل الاهداف واضاف هدفين الى رصيده ليقود فريقه شتوتغارت الى الفوز على دارمشتات صاحب المركز الاخير 3-1 أول من امس والى صدارة الدوري الألماني.

وحقق شتوتغارت فوزه الرابع هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة ليرفع رصيده الى 12 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ اللذين يلتقيان هايندهايم وبوخوم تواليا.

وبفضل هدفيه التاسع والعاشر هذا الموسم يحلق غيراسي في صدارة ترتيب الهدافين اي بمعدل هدفين في المباراة الواحدة.

وللمفارقة تحاشى شتوتغارت الهبوط الى الدرجة الثانية الموسم الماضي عندما خاض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية هامبورغ، قبل ان يحقق في مطلع الموسم الحالي افضل انطلاقة له منذ 27 عاما وتحديدا منذ موسم 1995-96 عندما حصد 15 نقطة من اصل 15 ممكنة حينها عندما كان يشرف على تدريبه مدرب المانيا السابق يواكيم لوف.

وبعد ان سجل دان زاغادو مدافع شتوتغارت هدف الافتتاح لدارمشتات خطأ في مرمى فريقه (17)، نجح غيراسي في تمرير الكرة الحاسمة التي جاء مها هدف انزو ميلو (22). ثم سجل غيراسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية ايضا هدفين في الدقيقتين 32 و90+2 ليمنح الفوز لفريقه.

