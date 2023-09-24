الأولمبي يلتقي تايلند بأمل التأهل

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يملك المنتخب الأولمبي فرصة كبيرة لبلوغ الدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية 2023 المقامة في مدينة هانغتشو الصينية عندما يلتقي نظيره التايلندي في الساعة 02:30 بعد ظهر اليوم ضمن المجموعة الخامسة التي تشهد اليوم أيضاً لقاء كوريا الجنوبية مع البحرين في التوقيت ذاته.

ويتذيل الأزرق ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف خلف تايلند الثالثة، ويحتل البحرين المركز الثالث برصيد نقطتين، في حين تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 6 نقاط. وتعرض الأزرق الأولمبي لخسارة كبيرة بتسعة أهداف أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يتعادل مع البحرين 2-2 في الجولة الثانية، والفوز في مباراة اليوم مع عدم فوز البحرين على كوريا الجنوبية يضمن احتلاله المركز الثاني وتأهله إلى الدور الثاني.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الأول والثاني من المجموعات الستة بالإضافة إلى أحسن 4 منتخبات تحتل المركز الثالث علماً بأن المجموعة الثالثة تضم منتخبين، وهو ما يعزز من فرصة المنتخب الأولمبي في التأهل إلى الدور الثاني.

ويحسب للاعبي المنتخب الأولمبي تجاوزهم للخسارة القاسية في الجولة الأولى، وعدم تأثرهم بها في المباراة الثانية أمام البحرين، وإن لم يصلوا بعد إلى المستوى المطلوب، لكنهم يملكون اليوم الفرصة لمحو تلك الصورة وبلوغ الدور الثاني.

ويفتقد الأزرق اليوم قائده عبدالعزيز ناجي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البحرين التي شهدت كذلك خروج طلال القيسي وعثمان الشمري للإصابة، علماً بأن الفريق يفتقد كذلك لخدمات إبراهيم كميل وعبدالرحمن كميل وحسين أشكناني ومهدي دشتي وسلمان البوص.

