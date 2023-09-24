رياضيو الكويت يبدأون المنافسات

محلية

يبدأ منتخب المبارزة التصفيات الاولية في الدورة الاسيوية بمسابقة فلوريه عندما يلعب علي عباس وعلي نصار في 04:00 فجرا، وفي التوقيت ذاته يخوض لاعب منتخب الألعاب الالكترونية مشاري الظفيري مبارياته في مركز الرياضات الإلكترونية، في حين يدخل لاعبا منتخبنا للتجديف محمد السبتي ويوسف العبدالهاي ادوار الترضية في مسابقة التجديف المزدوج - رجال في الساعة 05:00 فجرا.

ويأمل السباح وليد عبدالرزاق ان يتخطى الادوار التمهيدية في سباق 100م حرة عندما يلعب في الساعة 06:00 صباحا في مجمع الصالات المائية. ويسعى لاعبا منتخب الجودو مشعل العلي وسعود العميري لاجتياز التصفيات الأولية التي ستنطلق في 06:00 فجرا على صالة شياوشان لينبو للألعاب الرياضية. ويدخل منتخب التنس المنافسات في 10:00 صباحا على مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي بوجود اللاعبين عيسى قبازرد وبدر القحطاني وعبدالحميد مبارك، وستكون امام لاعبي الشطرنج آمنة العوضي وبدر الهاجري مهمة صعبة للتأهل الى الدور الثاني عندما يلعبان في الساعة 01:00 ظهرا في قاعة تشي يوان.

