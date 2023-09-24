القرين بطل «ثلاثيات السلة»

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توج القرين بطلاً لدورة «3 في 3» لكرة السلة تحت 17 سنة بعد تغلبه على نظيره الكويت في المباراة النهائية 17 -16 في المباراة النهائية التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي النصر.

وجاء القادسية في المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره التضامن 19-10 في المباراة التي سبقت المباراة النهائية لتحديد المركزين الثالث والرابع. وشارك في البطولة، 10 اندية هي القرين والكويت والقادسية والتضامن والنصر والعربي والساحل والجهراء واليرموك وكاظمة.

وفي الختام، قام رئيس الاتحاد ضاري برجس وعويد العنزي امين السر المساعد ورئيس لجنة «3 في 3» بتتويج الفرق الثلاثة الاولى في البطولة.

