انطلاق النسخة الأكبر من الآسياد

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تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من الرئيس الصيني شي جين بينغ حضر سموه أمس حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وتحت شعار «من القلب إلى القلب نحو المستقبل»، افتتح الرئيس الصيني النسخة الأكبر من الاسياد، بعيداً عن ألعاب نارية أعلن المنظّمون عدم استخدامها التزاماً بالفلسفة الخضراء.

وبعد تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس كوفيد-19، انطلقت الدورة التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951، بمشاركة تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس 12417 رياضي ورياضية، يمثلون 45 دولة على مدى أسبوعين.

وافتتح شي الذي حظي باستقبال حاشد من المتفرجين الذين لوّحوا بالأعلام الصينية الصغيرة، الدورة الثالثة في الصين بعد بكين 1990 وغوانغجو 2010، في واحدة من أكثر المدن ازدهاراً في البلاد، أمام الضيوف المدعوين، من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

وانضمّ الأسد، في أول زيارة له للصين منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011، إلى زعماء دول حليفة للصين مثل كمبوديا ونيبال.

وشُدّدت الاجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بالملعب في الساعات التي سبقت الحفل، فأغلقت الطرق وتمركزت الشرطة على زوايا الشوارع. وخضع المتفرجون لفحوص أمنية شاملة قبل الدخول وصادر الموظفون الطعام والمظلات، مع توقف هطول الأمطار الخفيفة.

وجسّد حفل الافتتاح التراث الثقافي للصين والصور الرومانسية من خلال الدمج بين حضارتها العريقة والتكنولوجيا الحديثة، كما أبرز الحفل أطلال مدينة ليان غجو القديمة بوصفها موقعاً مقدساً ومعلماً بارزاً في الصين وحضارة عمرها 5 آلاف سنة.

ومن خلال التقنيات الحديثة المبتكرة، تمركزت فكرة الحفل حول المياه والتاريخ القديم لهانغتشو ومناظرها الطبيعية، مع الإشارة أيضاً إلى سمعة المدينة باعتبارها الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين.

ولم تُستخدم الألعاب النارية في حفل الافتتاح في الملعب الأولمبي «بيغ لوتوس» المستوحى بشكله المعماري من الأمواج المتصاعدة لنهر تشيانتانغ، تماشياً مع نهج الألعاب الصديق للبيئة.

وحظي 50 ألف متفرج بـ«وليمة بصرية» باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزّز.

ويُعدّ البلد المضيف المرشّح الأوفر حظاً لتصدر جدول الميداليات، حيث يضم وفداً ضخماً يبلغ قوامه نحو 800 رياضي، بينما تتنافس اليابان وكوريا الجنوبية على الوصافة. وأرسلت كوريا الشمالية نحو 200 رياضي، منهية ما يقرب من ثلاث سنوات من العزلة عن الساحة الرياضية العالمية. ويتنافس المشاركون بينهم أبطال عالم وأولمبياد، من أجل الحصول على ميداليات في 40 رياضة، من ألعاب القوى والسباحة وكرة القدم إلى الرياضات الإلكترونية والبريدج. وستكون تسع رياضات، من بينها الملاكمة والبريك دانس وكرة المضرب، مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرّرة في باريس العام المقبل.

وستُقام الألعاب في 54 موقعاً رياضياً، بينها 14 شُيّدت حديثاً، معظمها في هانغتشو ولكنها تمتد أيضاً إلى مدن بعيدة مثل ونجو، على بعد 300 كلم جنوباً. وتشتهر مدينة هانغتشو البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة وتبعد مسافة ساعة بالقطار السريع من شنغهاي، بمعابدها القديمة وحدائقها وبحيرتها الغربية المحبوبة، وسخرت لنجاح الدورة، 37600 متطوعاً ومتطوعة من 46 جامعة ومؤسسة اختيروا من حوالي 324 ألف طلب. وهي أيضاً الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين، ولا سيما مسقط رأس شركة علي بابا التابعة لجاك ما. وستعرض الألعاب بعضاً من أحدث التقنيات القادمة من المدينة بينها الحافلات بدون سائق والكلاب الآلية.

