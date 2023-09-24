ولي العهد بحث والرئيس الصيني القضايا المشتركة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

وطن النهار

التقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عصر الجمعة في دار ضيافة البحيرة الغربية «شي هو» بمدينة هانغتشو الصينية الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. هذا وقد تم عقد المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الجانب الصيني.

هذا وقد نقل سموه للرئيس الصيني في مستهل المباحثات تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد كما وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دعوة رسمية الى رئيس الصين لزيارة الكويت.

هذا وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة لأكثر من 50 عاما التي تربط البلدين والشعبين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاهية للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعيا لترسيخ آفاق التعاون بين البلدين.

كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

هذا وسادت المباحثات أجواء ودية عكست عمق العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع الكويت والصين تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي على كل الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين.

وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية تم في (دار ضيافة) في منطقة (البحيرة الغربية) «شي هو» بمدينة هانغتشو الصينية عصر الجمعة عقد مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية شملت: «بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024 – 2028 وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعن الجانب الصيني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي.

ومذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء المنخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة وقعها من الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الاستاد وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير وقعها من الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ومن الجانب الصيني وزير النقل لي شياو بنغ. ومذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو. ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الاسكاني وقعها من الجانب الكويتي وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة وعن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو. حضر توقيع الاتفاقيات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل رئيس مجلس الاشراف في شركة هواوي قوا بينغ ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشانغ يي ورئيس شركة هواوي تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

هذا وقد قدموا لسموه شرحا عن المشاريع والإنجازات التي تقوم بها الشركة في دولة الكويت ومساعيها بتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما قدموا لسموه هدية تذكارية بمناسبة هذا اللقاء.

