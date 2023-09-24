سمو ولي العهد بحث ورئيس وزراء كوريا دعم العلاقات وتعزيزها

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس هان داك سو رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية ولجمهورية كوريا قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الاستاد ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبد الله الرقبة ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم إبراهيم الناجم.

