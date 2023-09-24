العيبان: سمو ولي العهد حريص على إنهاء المعاملات الورقية الحكومية

وطن النهار

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن اجتماع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع كبار الرؤساء في شركة هواوي الصينية كان مثمرا للغاية. وأعرب العيبان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقاء سمو ولي العهد مع كبار الرؤساء بشركة هواوي بمقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو عن طموحات الكويت في التعامل مع (هواوي) في النواحي التكنولوجية خصوصا أنها شركة عملاقة لها العديد من المشاريع في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن سمو ولي العهد نوه لرؤساء (هواوي) بمشاريعهم السابقة في الكويت والتي أنجزتها بنجاح كبير ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم خدماتهم وتقنياتهم لحكومة دولة الكويت واعدا إياهم بتذليل العقبات التي قد تواجههم في هذا الإطار.

وأشار إلى حرص سموه على موضوع التحول الرقمي وإنهاء الاستعمال الورقي والمعاملات الورقية لاسيما في الدوائر الحكومية. وبين أن (هواوي) شركة متقدمة في هذا المجال، موضحا السعي لاستقطاب خبراتها في هذا الجانب والأمل بأن تكون هذه الشراكة استراتيجية وممتدة. وحول دور الشركة في خطة التنمية الحالية الممتدة إلى سنة 2027 ورؤية (كويت جديدة 2035) ذكر العيبان أن (هواوي) من الشركات العملاقة والمتقدمة في مجال التكنولوجيا في العالم، مؤكدا أن سمو ولي العهد كان حريصا على الالتقاء مع رؤسائها وبيان المجالات المحتاجة لها في الكويت. وقال إن مسؤولي الشركة أبدوا تعاونهم بشكل كبير وأعربوا عن ترحيبهم واستعدادهم لما يمكن أن يقدموه في خطة التنمية خصوصا بعد توقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين الكويتي والصيني ضمن زيارة سموه إلى الصين. وأضاف أن مذكرات التفاهم متعددة وستشمل جوانب كثيرة منها البنى التحتية والبيئة وإعادة التدوير ومشاريع وخطط استراتيجية تنموية.

