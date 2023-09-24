«التجاري» حصد جائزتي «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» و «إحلال وتوطين العمالة»

مال وأعمال

حصل البنك التجاري الكويتي على جائزتي «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» و«إحلال وتوطين العمالة»، وذلك بمنحه شهادة تقدير بمناسبة الاحتفال التكريمي التاسع عشر للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك توطين العمالة الوطنية، وذلك ضمن استضافة وترؤس سلطنة عُمان للاجتماعات التاسعة عشرة للجنة وزراء الخدمة المدنية والعمل والاجتماعات التاسعة للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلطنة عمان.

وفي هذا السياق، أعلن البنك التجاري الكويتي أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري والتي أطلقها البنك منذ ما يزيد على 3 سنوات قد تم اختيارها كمشروع رائد في العمل الاجتماعي لعام 2023.

هذا، وقد قامت وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان الدكتورة / ليلى النجار بتسليم أماني الورع – نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك شهادة التقدير ودرع التكريم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس الصباح. كما تسلم صادق عبدالله جائزة احلال وتوطين العمالة من وزير العمل العماني الدكتور/ محمد باعوين.

وفي تعليقه على حصول البنك على جائزة «إحلال وتوطين العمالة»، قال مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري صادق عبدالله: «تأتي هذه الجائزة تقديراً لالتزام البنك بتطوير وتشجيع المواطنين الكويتيين وخاصة فئة الشباب، حيث يحرص التجاري على تحفيزهم للعمل لديه مع تدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات المهنية وتخطيط مساراتهم الوظيفية إيماناً من البنك بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم الطاقات الكويتية الشابة لتحقيق مبادئ الاستدامة وتمكين الشباب الكويتي الطموح من المساهمة في بناء المستقبل، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لطالما يوفرون للإدارة التنفيذية كل الدعم في هذا الصدد وهو ما يتماشى مع نهج وتوجه الدولة في تطبيق خطط الإحلال الوظيفي بغرض توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين في القطاع الخاص، هذا وقد وصلت نسبة العمالة الوطنية في التجاري 84.7 %.

وفي تعليقها على حصول البنك على جائزة «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» المرموقة قالت أماني الورع «تكمن أهمية هذه الجائزة في أن البنك قد تجاوز بها المحلية، وباتت أنشطته وبرامجه في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة تحظى بتقدير رفيع على مستوى دول الخليج العربي، وهي أيضاً تتويج لمسيرة الإنجاز والعطاء في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، وترسيخ لنجاح حملات البنك وبرامجه المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتة إلى أن فوز حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» بجائزة المشروع الرائد اجتماعياً على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يؤكد أهمية وتفرد هذه الحملة المبتكرة الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، منوهة أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» قد ساهمت ومازالت تساهم في تأكيد التكافل والتضامن الاجتماعي وهو الهدف الذي يصبو إليه التجاري دوماً ».

وأضافت أماني الورع أن هذه البادرة تأتي إيماناً من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للمحتاجين والتخفيف من أعبائهم المعيشية وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم حرصاً من البنك على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع فئات المجتمع كافة. ومن هنا كانت هذه الحملة الهادفة على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، كاشفة أن البنك لم يكتف بذلك، بل قام بتوسيع نطاق هذه الحملة، وأضاف إليها جمعيات عديدة أكثر من بداية الحملة.

وتابعت أماني الورع حديثها مؤكدة أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» وكل برامج المسؤولية الاجتماعية بالبنك تلقى اهتماماً كبيراً من قبل إدارة البنك وتشهد زخماً كبيراً من قبل موظفي البنك المتطوعين للمشاركة في الفعاليات الإنسانية والخيرية المختلفة التي يطلقها البنك التي عادة ما تستقطب اهتماما وإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات البنك على هذه المواقع المختلفة.

ونوهت الورع إلى أن فوز البنك بجائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» يذكرنا بفوزه أيضاً بنفس الجائزة عن حملة «هون عليهم» الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء والتي دشنها البنك منذ ما يزيد على 12 سنة بما يؤكد ريادة البنك التجاري في مجال المسؤولية الاجتماعية بطرحه فعاليات وحملات إنسانية واجتماعية مبتكرة.

واختتمت أماني الورع حديثها متوجهة بالشكر الجزيل إلى الدكتورة / ليلى النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان و الدكتور/ محمد بن سعيد باعوين وزير العمل العماني وإلى لجنة وزراء الخدمة المدنية والعمل ولجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقائمين على احتفالية التكريم والمشاركين وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت لإرسائها دعائم العمل الاجتماعي التطوعي في الدولة ولتعاونها الدائم مع مؤسسات القطاع الخاص بوجه عام والمصارف الكويتية بشكل خاص، من أجل تفعيل مبادرات وجهود المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو ما ساهم في إثراء العمل التنموي الاجتماعي بين مؤسسات القطاع الخاص.

