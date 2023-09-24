«المرافق العمومية» سجلت أعلى الأرباح التاريخية في النصف الأول

مال وأعمال

استمرت شركة المرافق العمومية بتسجيل قفزات نوعية على مستوى الاداء والخدمات نتج عنه تحقيق أعلى ارباح في تاريخ الشركة وبالتالي يعود عائدها على الدولة حيث تملك الهيئة العامة للاستثمار الشركة ملكية كاملة، فقد اظهر تقرير النصف الاول من عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً للأرباح الصافية وفق لأعلى المستويات.

وفي هذا الصدد صرح رئيس مجلس الادارة د. محمد العبدالجادر ان الارباح لشركة ادارة المرافق العمومية في النصف الاول من العام الحالي ارتفعت بنسبة تقارب 40% وبلغت 5,220,067 د.ك مقارنة بمبلغ 3,740,620 د.ك في الفترة نفسها من العام السابق، اي بزيادة 1,479,447 د.ك مما يمثل ارتفاعاً غير مسبوق في الإيرادات التشغيلية، بما انعكس ايجاباً بمضاعفة حقوق المساهمين.

وصرح د. محمد العبدالجادر ان ارتفاع ارباح النصف الاول بشكل رئيسي نتيجة الاداء العام التشغيلي للشركة وفي إطار سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات ونتيجة تعظيم ايرادات المشاريع التي قامت بتنفيذها من تطوير سوق الذهب المركزي، وتنفيذ العقود الخاصة بمجمعين تجاريين للمدن العمالية وتطوير المواقف العمومية بأحدث التقنيات، اضافة للتشغيل الكامل للمرحلة الأولى للمرافق التخزينية بميناء عبد الله.

وصرح الرئيس التنفيذي المهندس صالح العثمان ان نمو الارباح تحقق نتيجة تنفيذ للخطة الاستراتيجية لمجلس الادارة وفق خطة تطوير طموحة تعتمد على فلسفة ورؤية واضحة متسلحة بنقاط القوة للشركة، ومساهمة كل فرد من افراد الشركة للارتقاء الى اعلى المستويات من حيث الادارة والتشغيل والاداء لتقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة من افراد او شركات او جهات حكومية.

