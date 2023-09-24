«تكنولوجيا المعلومات» شريك استراتيجي لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر

مال وأعمال

أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في بيان صحافي أصدره عن شراكته الاستراتيجية ودعمه لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة المعارض والمؤتمرات برعاية فهد الشعلة، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر القادم في قاعة البركة بفندق كروان بلازا.

يتناول مؤتمر الحكومة الإلكترونية بنسخته العاشرة موضوع الحوسبة السحابية التي تنتقل بمراكز المعلومات إلى آفاق جديدة تتيح إمكانات جديدة، وتشكل رافعة قوية لمبادرات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. تعليقا على مشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ودعمه المنتدى، قال الدكتور/ عمار الحسيني مدير عام الجهاز بالتكليف، «لابد لنا بداية من أن نشكر فهد علي زايد الشعلة، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات لرعايته المنتدى مثمنين دعمه الدائم للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ولقطاع التكنولوجيا بدولة الكويت».

وأضاف الحسيني، «يعقد منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته العاشرة لهذا العام تحت شعار «مستقبل الحوسبة السحابية بدولة الكويت» مواكبا لتوجه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الانتقال للحوسبة السحابية في الجهات الحكومية وفقا لسياسة الحوسبة السحابية للحكومة الكويتية التي أصدرتها الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (سيترا)، ولا بد لنا هنا من شكر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات لتنظيم المنتدى في الوقت المناسب لدعم جهودنا وجهود الجهات الحكومية في مسيرة التحول نحو الحوسبة السحابية». بدوره قال المهندس/ بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، «نثمن عاليا رعاية فهد الشعلة، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، للمنتدى ونشكر له دعمه لأنشطته، كما نتوجه بالشكر إلى الدكتور/ عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف لدعمه الدائم لمنتدى الحكومة الإلكترونية، ونحرص دوما أن يواكب منتدى الحكومة الإلكترونية التوجهات التكنولوجية العالمية ويقدمها إلى السوق الكويتية في الوقت المناسب، فالحوسبة السحابية سيكون لها دور كبير خلال تنفيذ برنامج العمل للأعوام 2023 - 2027 الذي الذي تقدمت به أخيراً الحكومة إلى الشعب الكويتي وممثلوه، فقد شكل التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية حيزا مهما من البرنامج، والحوسبة السحابية ستشكل مستقبل مراكز المعلومات من الآن وصاعدا، ولهذا أيضا حرصنا أن يستقطب المنتدى شركات الحوسبة السحابية العالمية والإقليمية والمحلية للاستفادة من خبراتها ومنتجاتها، ونحن نعتبر أن تطور الكويت وتقدمها مسؤوليتنا جميعا كما يعود خيرها علينا جميعا.»

