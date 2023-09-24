«KIB» يوفّر حلولاً تمويليّة وتأمينيّة مخصّصة لأهالي المطلاع

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملة خاصة تحت عنوان «KIB يعاونك» وهي مصمّمة لتقديم عروض تمويلية مميزة لأهالي المطلاع من أجل مساندتهم في مختلف مراحل بناء منازلهم، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من استراتيجية البنك الهادفة إلى الإسهام بالتطوّر المجتمعي والتنمية المستدامة وتقديم أفضل الحلول المصرفية للعملاء باختلاف شرائحهم. وفي هذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبد العزيز الشمري: «إن أهالي مدينة المطلاع، من عملاء البنك أو غير العملاء، يمكنهم الاستفادة من هذه الحملة التي توفّر لهم أنواعاً مختلفة من التمويل، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تصل إلى نحو 95,000 د.ك، وتشمل التمويل الإسكاني والاستهلاكي وخدمات التأمين على المنازل مع KIB تكافل للتأمين التكافلي».

ومن الجدير بالذكر أن التمويل الإسكاني يتطلّب حداً أدنى للراتب بقيمة 500 د.ك، ليوفّر لهم تمويلاً لغاية 70,000 د.ك، كما يمنح العملاء فترة سداد طويلة الأجل لغاية 15 سنة (بما فيها فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 12 شهراً)، ما يسهم في مساعدتهم بشراء مواد البناء اللازمة لإنجاز وتشطيب مشاريعهم السكنية الخاصة. ويمكن للعملاء من أهالي منطقة المطلاع طلب التمويل الاستهلاكي عن طريق منصة PayTally، للحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفّرها شركاء البنك من المؤسسات التجارية والخدماتية المتعدّدة، على غرار «تروفاليو» و«ميداس» و«إيكيا» و«مارينا هوم» و«العربية للإلكترونيات»، و«المنزل» و«أكواسان» و«بنتا للأثاث» وغيرها من العلامات التجارية المتميّزة. إضافة إلى خدمة التمويل الاستهلاكي لشراء الأثاث والأجهزة الإلكترونية، والتي تتطلّب حداً أدنى للراتب الشهري بقيمة 300 د.ك، لتوفّر تمويلاً لغاية 25,000 د.ك كحدّ أقصى، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات وفترة سماح للقسط الأول مدتها 3 أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدّخر جهداً في الحفاظ على مكانته المتقدّمة بين مؤسسات القطاع المصرفي، وذلك من خلال التركيز على توفير الخدمات والحلول المصرفية التي من شأنها الارتقاء بأسلوب حياة أفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار استراتيجيته الشاملة والهادفة إلى المضيّ قُدماً نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

