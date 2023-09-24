«برقان» يوفّر خدمة «Tijarati Pay»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان إطلاق خدمة «Tijarati Pay»؛ وهي الميزة الفريدة والتحسين الجديد في منصة «تجارتي» المصمّمة حصرياً لتوفير سهولة أكبر في تنفيذ وإدارة عمليات الدفع الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال هذه الميزة الأولى من نوعها في المنطقة، والمقدّمة من بنك برقان لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر منصّة «تجارتي»، يمكن للعملاء التمتّع بمزايا متنوّعة ومبتكرة تشمل تتبّع وتنفيذ عمليات التحصيل لضمان تحكّمهم بإدارة شؤونهم المالية، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى أحدث حلول الدفع المبتكرة وتنفيذ عمليات دفع متعددة، ما يوفّر لهم السرعة والسهولة إضافة إلى واجهة المستخدم ولوحة التحكّم السلسة التي تبقيهم على اطلاع بشكل شامل على مراحل أعمالهم وعملياتهم المالية في مكان واحد، أينما كانوا وفي أي وقت.

والآن يمكن للتجار المشتركين في المنصة اكتشاف مجموعة جديدة من المزايا والخدمات المتقدّمة التي توفّرها خدمة «Tijarati Pay»، مثل القدرة على إعداد الفواتير ومشاركتها مع العملاء، تحديد المدفوعات وتحصيلها، إضافة إلى إنشاء روابط الدفع الفردية أو للمجموعات. كما تتيح الميزة الجديدة للتجار تتبّع مسار أعمالهم بشكل مباشر ومتابعة حالة طلبات الدفع وكافة المعاملات التي تتمّ على حساباتهم. كما تضمن ميزة «Tijarati Pay» تنافسية الأسعار على جميع المعاملات، فضلاً عن نقاط المكافآت التي يمكن للتجار استبدالها بمجموعة واسعة من المزايا، مثل الاسترداد النقدي، قسائم الشراء، تذاكر السفر وغيرها الكثير.

وبمناسبة إطلاق خدمة «Tijarati Pay»، قال ناصر القيسي، مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: «إن دافعنا الأساسي في بنك برقان هو سعينا المستمر إلى التفوّق واعتبار عملائنا أولوياتنا الأولى، ويتجسّد ذلك في التزامنا لتوفير الخدمات المتميّزة التي تسهم في تحسين والارتقاء بأسلوب حياتهم. وتأتي هذه الميزة المبتكرة لتؤكّد حرص بنك برقان المستمرّ على بذل كافة الجهود واقتناص الفرص التي تهدف إلى توظيف وتبنّي أحدث التقنيات والتكنولوجيا المصرفية والمالية العالمية، وتخصيصها بما يناسب طموحات وتطلّعات عملائنا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت». ونظراً لما تمثّله المعلومات المسبقة من محرّك أساسي للنجاح، فقد أشار القيسي إلى حرص بنك برقان من خلال «Tijarati Pay» على توظيف أدوات تحليلية مصمّمة لرصد البيانات وتحويلها تلقائياً إلى معلومات قيّمة، مما يسمح للتجار باتخاذ قرارات إيجابية تعزّز مستوى الربحية والأهداف التجارية.

