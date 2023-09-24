«جاهز - الكويت» تطلق برنامج «جوائز»

مال وأعمال

أعلنت شركة جاهز الدولية «جاهز-الكويت»، عن إطلاق حملتها الجديدة التي تتيح لـ 182 عميلاً محظوظاً فرصة للفوز بجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 20,000 دينار. تمثل هذه الحملة نهجًا فريدًا اتخذته جاهز-الكويت لمكافأة عملائها المخلصين بجوائز نقدية استنادًا إلى ترتيب طلباتهم من خلال تطبيق التوصيل.

تنطلق الحملة بدءًا من 10 سبتمبر وتستمر حتى 30 سبتمبر، حيث سيحصل العملاء الذين يقومون بالطلب باستخدام تطبيق جاهز-الكويت على فرصة واحدة للمشاركة في السحب مقابل كل طلب ناجح يتم إكماله. وكلما زادت طلبات العملاء باستخدام التطبيق، زادت فرصهم للفوز بواحدة من 10 جوائز نقدية يومية بقيمة 100 دينار، أو الجائزة الكبرى بقيمة 1000 دينار التي سيتم السحب عليها في اليوم الأخير من الحملة. سيتم الإعلان عن الفائزين في السحب الذي يتم باشراف وزارة التجارة والصناعة خلال 24 ساعة من تاريخ السحب، حيث سيتلقى الفائزون الجوائز النقدية في مقر جاهز-الكويت. بمجرد فوز العملاء بإحدى الجوائز النقدية، سيتم إبلاغهم عبر التطبيق ومن خلال واتساب على رقمهم المسجل.

«إن إطلاق برنامج الجوائز النقدية لعملائنا يشكل مصدراً لفخر واعتزاز جاهز-الكويت، والذي يشكل استمراراً للمبادرات التي قدمناها لتعزيز تجربة المستخدم لقاعدتنا المتنامية من العملاء»، صرح فيصل الساعي، مدير التسويق في جاهز-الكويت. «الهدف الرئيسي لدينا من خلال هذه المبادرة هو التفاعل مع عملائنا وتقديم فرصة مثيرة لهم للفوز بإحدى الجوائز النقدية ببساطة من خلال طلب الطعام من مطاعمهم المفضلة من خلال تطبيق جاهز-الكويت.» وأضاف قائلاً: «تعتبر جاهز- الكويت أن كل مطعم نضمه إلى منصتنا ليس مجرد إضافة إلى العدد، بل شراكة قيمة، تثري قائمة الخيارات التي نقدمها لعملائنا. استراتيجية توسعنا لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تتعلق بشكل أساسي بربط واحتضان التنوع الغني في المأكولات في الكويت. وتحمل تطلعات وأهداف عملنا التزامًا حقيقاً بالمجتمع المحلي. حيث نهدف من خلال مجموعة واسعة من الحملات والأنشطة، إلى رفع ودعم المطاعم المحلية في رحلتها نحو النجاح».

