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أميركا.. الإغلاق الحكومي دون التوصل إلى اتفاق


يستعد البيت الأبيض لتوجيه الوكالات الفيدرالية للاستعداد للإغلاق بعد مغادرة الجمهوريين في مجلس النواب المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون خطة قابلة للتطبيق للحفاظ على تمويل الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، إن المجلس سيعود للانعقاد الأسبوع المقبل لبدء التصويت على أحدث خطة. وأمامه خمسة أيام فقط حتى الموعد النهائي في 30 سبتمبر.
وقد سيطر الجناح اليميني المتشدد من الجمهوريين
على زمام الأمور، ويطالب بخفض الإنفاق في الولايات المتحدة.
ولم يتمكن الجمهوري مكارثي من إقناع جناحه المتمرد بالموافقة على إجراء تمويل مؤقت لمنع الإغلاق.
وبدلا من ذلك، سيحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء تمرير بعض مشروعات قوانين الإنفاق الفردية في عملية تكون في العادة طويلة.


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