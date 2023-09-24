«البترول الوطنية»: السيطرة على حريق وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي

مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية مساء أول من أمس الجمعة السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم (البترول الوطنية) غانم العتيبي لـ (كونا) إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي وذلك في الساعة الـ37ر8 من مساء أول من أمس.

وأضاف العتيبي أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر - ولله الحمد - عن وقوع إصابات بشرية مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء هذا الحريق وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.

وأشاد بدور رجال الإطفاء في الشركة والعاملين في مختلف فرق المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي بكل كفاءة واحترافية.

