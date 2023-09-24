«بيتك»: أكاديمية رقمية مختصة بالبيئة والاستدامة بشراكة مع «سيدز»

مال وأعمال

أطلق بيت التّمويل الكويتي «بيتك»، أكاديمية رقمية متخصصة في مجال البيئة والاستدامة، بشراكة استراتيجيّة مع (SEEDS)، وذلك ضمن استراتيجية «بيتك» في الاستدامة وحملة Keep it Green التي أطلقها «بيتك» للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، باعتبارها مظلّة يندرج تحتها العديد من المبادرات والمشاريع من شأنها المساهمة في نشر التوعية والمحافظة على البيئة في الكويت والعالم.

وأكد مساعد مدير الرعايات والمسؤوليـة الاجتماعية في «بيتك» عبدالعزيز ذياب، أن حماية البيئة ركيزة أساسية في استراتيجية «بيتك» بالاستدامة، حيث يحرص «بيتك» على دعم المبادرات التي تساهم بنشر التوعية المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة، مشيرا الى ان التعاون مع اكاديمية SEEDS، يمثل قصّة نجاح ونموذجا يقوى باطلاق منصة متكاملة تجمع المتخصصين والمهتمين في مجال الاستدامة لتبادل الافكار والخبرات وتوحيد الجهود نحو بيئة مستدامة، وتطرح المنصة حلولا متنوعة في الاستدامة على سبيل المثال مفهوم المباني الخضراء، الذي يسلط الضوء على معرض KFH AUTO كنموذج حاصل على شهادة GSAS Gold كونه مبنى صديقا للبيئة، حسب معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

من جانبها، أعربت الشّريك المؤسس لشركة SEEDS، ياسمين الكندري، عن سعادتها بالشراكة مع «بيتك» في اطلاق المنصة الرقمية التي ستتيح لـ SEEDS الفرصة الأكبر لتطوير أعمالها بما يخدم البيئة والاستدامة، مؤكدة بأن الاكاديمية تطمح للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع المهتمّين بالمحافظة على البيئة والاستدامة من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والمحاضرات.

وكانت الشراكة الاستراتيجيّة بين «بيتك» واكاديمية (SEEDS) قد أسفرت عن العديد من المشاريع والبرامج وورش العمل التي نظّمتها الشركة لأفراد المجتمع من مختلف الشرائح والفئات العمريّة،لا سيما الأطفال الذين يسعى «بيتك» لغرس في نفوسهم مفاهيم الاستدامة وأهميّة المحافظة على البيئة.

وشهدت هذه الورش والبرامج إقبالاً كبيراً وحضوراً لافتا مما يعظم دورها ويحقق اهدافها فى إيصال رسالة مهمّة للمشاركين والمجتمع، بأهميّة الاستفادة من جميع الجهود للمحافظة على البيئة.

واطلق «بيتك» العديد من المبادرات البيئيّة تحت مظلّة Keep it Green ابرزها اصداراول بطاقة صديقة للبيئة في الكويت مصنوعة من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 85.5%، اضافة الى توقيع مذكرات تعاون وشراكات مع جهات حكوميّة وأهليّة لدعم حملة تشجير وتخضير الكويت، والحد من الانبعاثات الكربونيّة، كما شارك «بيتك» أيضاً في تنظيف جزيرة كبّر، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لدعم جهود انتاج سماد عضوي يغذّي التّربة.

