«الخليج»: إطلاق النسخة الجديدة كلياً من تطبيق البنك على الموبايل

مال وأعمال

أطلق بنك الخليج النسخة الجديدة كلياً من تطبيقه على الموبايل، بمواصفات تعد الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، وبتكنولوجيا جديدة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.

ويعتبر تطبيق بنك الخليج على الموبايل من الأكثر كفاءة وسرعة وسهولة في القطاع المصرفي، ويضم العديد من المزايا والخدمات، المتاحة عبر واجهة استخدام ذكية، تم تصميمها بما يتناسب مع المتطلبات الفردية لكل عميل، وتلبية تطلعات العملاء في لمح البصر.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام – مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، بدر العلي: «تطوير الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج شهد نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة، في إطار خطط طموحة للتحول الرقمي، تكللت بإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق البنك على الموبايل.

وأضاف: « بات الآن بإمكان العميل فتح الحساب في دقيقة واحدة بدون معاملات ورقية، وتفقد جميع الحسابات والبطاقات في كل وقت والحصول على كشف البيانات بكل سهولة، وكذلك إرسال رابط دفع(Pay Link) خلال ثوان معدودة، فضلاً عن إدارة وتتبع المصروفات بكل دقة.

وحول المميزات الأخرى للتطبيق قال العلي :

«يمكن العميل من إدارة حساباته والتحقق من رصيده والاطلاع على كشف الحساب، والتحويل بين حساباته بحرية مطلقة وفي كل وقت، كما يمكنه من تحديث بياناته وطلب التحويلات الدائمة مقدماً، إلى جانب إجراء التحويلات المحلية والدولية بصورة آمنة. فضلاً عن سداد البطاقة الائتمانية والاستفادة من تحويل سلفة نقدية من البطاقة إلى حسابه».

بالإضافة إلى ما سبق، يمكن للعميل تفقد حساباته المصرفية في أي وقت طوال اليوم، والبحث والوصول إلى جميع أفرع بنك الخليج، ومواقع الصراف الآلي على خريطة Google وتحديد موعد زيارته للفرع وتفقد أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات اليومية وطلب شهادة براءة ذمة. وقال العلي: «سيكون بإمكان العميل الاطلاع على أدق التفاصيل وإجراء كل المعاملات المصرفية، التي كانت تقتصر فيما مضى على زيارة الفرع، من خلال التطبيق الجديد بسرعة عالية وفي غاية السهولة والأمان».

وأشار إلى أن النسخة الجديدة تعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكافة مراحل المعاملات المصرفية، ما يجعل التجربة المصرفية السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.

