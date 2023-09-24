1.25 % هامش سعر الفائدة للدولار مقابل الدينار

مال وأعمال

قال الشال ان مجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قرر في اجتماع الأربعاء الفائت تثبيت سعر الفائدة الأساس على الدولار عند 5.25%- 5.50%، ويظل هناك احتمال لرفعها مرة واحدة حتى نهاية العام الحالي وفقاً لتصريح لرئيسه في الصيف الفائت. ولا شك ان تثبيت سعر الفائدة يوحي بأنه إما لدى الفيدرالي شعور بتمكنه من السيطرة على مسار التضخم رغم ارتفاع مستواه إلى 3.7% أي أعلى بنحو 0.5% مقارنة بمستواه لشهر يوليو، ربما لأنه يعزيه إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب خفض المعروض من النفط لكل من السعودية وروسيا، وهو ارتفاع قد لا يدوم، أو أنه بات يرجح تفوق القلق على النمو في المستقبل، ويخاف التداعيات المحتملة على القطاع المالي.

وتثبيت سعر الفائدة على الدولار خبر جيد للبنوك المركزية في دول إقليم الخليج، وخمس من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط أسعار صرف عملاتها بشكل كامل مع الدولار الأميركي، وحافظت جميعها على هامش سعر فائدة موجب لمصلحة عملاتها المحلية وإن تفاوت ذلك الهامش في مستوياته، أعلاه لمصلحة قطر والبحرين، وأدناه على الدرهم الإماراتي. وهو خبر أفضل لبنك الكويت المركزي لأن هامش سعر الفائدة لمصلحة الدولار يراوح ما بين 1.00% و1.25%، وزيادة ذلك الهامش تسبب ضغطاً غير مستحب على توطين الدينار الكويتي، بينما كان من المحتمل رفع سعر الخصم لو كان قرار الفيدرالي رفع سعر فائدة الدولار الأميركي.

