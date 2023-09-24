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مال وأعمال

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19 ألف مبنى شاغرة في الكويت


قال التقرير عن المباني والوحدات العقارية خلال شهر يونيو 2023 ان إجمالي عدد المباني في الكويت - بلغ نحو
216.3 ألف مبنى في نهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.6% خلال 12 شهراً، وهو نفس مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية
يونيو 2021 البالغ 1.6%. وانخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.8% وعددها نحو 19.1 ألف مبنى من إجمالي
216.3 ألف مبنى، مقارنة بنحو 20 ألف مبنى خال من إجمالي 213 ألف
مبنى في نهاية يونيو 2022، أي ما نسبته 9.4%.


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