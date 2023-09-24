الكويت والإمارات.. تعاون في التحول الرقمي

وطن النهار

بحث وفد من إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية الكويتية مع مسؤولين من إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية الإماراتية موضوعات تتعلق بالتحول الرقمي إضافة إلى تبادل الخبرات لتوفير خدمات قنصلية رقمية متميز. جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال اجتماع مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية الإماراتية راشد رحمة ومدير إدارة التحول الرقمي في الوزارة محمد الرميثي مع مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية الكويتية عبدالله القديري والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية بابوظبي.

