نائب وزير الخارجية ناقش تطورات قرار «الاتحادية العراقية» بشأن خور عبدالله

وطن النهار

التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت «الخارجية» في بيان لها تأكيد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء دعم دولة الكويت التام للعمل الدولي المتعدد الأطراف كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في معالجة وحل القضايا الدولية الراهنة.

وبحسب البيان تضمن اللقاء مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.

والتقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت «الخارجية» في بيان لها إن اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008. كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة الكويت والأمم المتحدة في مختلف المجالات.

والتقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية اللورد طارق أحمد وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت «الخارجية» في بيان لها ان اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية التي تضمنها والغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع عام 2008.

والتقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي مسؤول الشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي انريكي مورا وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت «الخارجية» في بيان لها إن اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.

