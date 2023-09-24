loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رئيس مجلس الأمة هنأ نظيره السعودي باليوم الوطني طلال الخالد هنأ وزير الداخلية السعودي باليوم الوطني


بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر فيها عن خالص التهاني للمملكة قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني مشددا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
واستذكر السعدون المواقف التاريخية للمملكة تجاه الكويت والأمتين العربية والإسلامية مشيدا بالإنجازات التي تشهدها في جميع المجالات. هنأ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة الى وزير الداخلية السعودي أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وأضاف: «يسرنا في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا وتقديرنا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة بين البلدين مثمنين الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في تعزيز التضامن الخليجي والعربي ودعمها الكبير ونصرتها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية».
ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد وشعبه المحب، متمنيا لهم مزيدا من الازدهار والتطور في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة