رئيس مجلس الأمة هنأ نظيره السعودي باليوم الوطني طلال الخالد هنأ وزير الداخلية السعودي باليوم الوطني

وطن النهار

بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر فيها عن خالص التهاني للمملكة قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني مشددا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستذكر السعدون المواقف التاريخية للمملكة تجاه الكويت والأمتين العربية والإسلامية مشيدا بالإنجازات التي تشهدها في جميع المجالات. هنأ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة الى وزير الداخلية السعودي أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وأضاف: «يسرنا في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا وتقديرنا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة بين البلدين مثمنين الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في تعزيز التضامن الخليجي والعربي ودعمها الكبير ونصرتها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية».

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد وشعبه المحب، متمنيا لهم مزيدا من الازدهار والتطور في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

