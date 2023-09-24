أحمد الفهد: رفع كفاءة الجيش

وطن النهار

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد بمقر الوزارة مع قيادات هندسة المنشآت العسكرية، وتم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بآلية سير العمل بقطاع هندسة المنشآت العسكرية، واستعراض البرامج والخطط والمشاريع المعدة لمختلف القطاعات العاملة بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى التعرف على نسبة ما تم إنجازه من هذه الأعمال والمشاريع.

وقد أعرب الشيخ أحمد الفهد عن اهتمامه وحرصه على تذليل مختلف العقبات التي قد تعترض تنفيذ مثل هذه الخطط والبرامج، مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بقيام جميع القطاعات العاملة بالوزارة بمهامها وواجباتها على أكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام الملاحظات كافة التي ترد من قبل الجهات الرقابية في البلاد حول مختلف الاجراءات والتعاملات التي يتم اتخاذها.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية دور هندسة المنشآت العسكرية في تنفيذ ومتابعة جميع المشاريع الحيوية، بالاضافة إلى تقديمها لجميع أشكال الدعم والمساندة لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية في وزارة الدفاع.

كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح في وقت لاحق من صباح أمس، مع قيادات هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، حيث اطلع خلال الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الاجراءات المتبعة ضمن خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها بالهيئة.

هذا وقد عبر الشيخ أحمد الفهد عن فخره واعتزازه بجهود العاملين بهيئة الخدمات الطبية، وبعطائهم الزاخر بالوفاء والإخلاص لوطنهم، وذلك من خلال تقديمهم لخدمات الرعاية الصحية والطبية بمختلف اختصاصاتها لمنتسبي القوات المسلحة وللمدنيين العاملين بالوزارة علاوةً على تعاونهم وعملهم وتنسيقهم الدائم مع الجهات الصحية في البلاد.

وفي ختام اجتماعاته دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح قيادات هندسة المنشآت العسكرية وهيئة الخدمات الطبية إلى مواصلة البذل والعمل على تضافر جميع الجهود في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، وهو الارتقاء بمستوى وكفاءة خدمات الدعم والرعاية والاهتمام المقدمة لقطاعات وزارة الدفاع ومنتسبيها.

من جهة أخرى، حضر هذه الاجتماعات وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان حسين الفضلي، وعدد من قيادات الوزارة.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح على اهتمامه ودعمه لمنتسبي الجيش الكويتي، وحرصه على تسخير جميع الإمكانات الكفيلة برفع مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم واستعدادهم القتالي وذلك بهدف تمكينهم من أداء دورهم المشرف وواجبهم الوطني البطولي في الذود عن تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى هيئة العمليات والخطط برئاسة الأركان حيث كان في استقباله لدى وصوله سعادة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح قدمه مدير الخطط المشتركة بهيئة العمليات والخطط العميد الركن فواز خضير الحربي تم خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ومتابعتها من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق، والتي تستهدف كل الأنشطة والعمليات في عموم وحدات الجيش الكويتي.

وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بجهود هيئة العمليات والخطط وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لعموم وحدات الجيش، وما تملكه من خبرات وإمكانات في مجال قيادة وإدارة مختلف الأزمات، وما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في العمل على أحدث الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية مما يسهم في حفظ أمن وسرية المعلومات العسكرية، وتأمين عملية تمريرها بين مختلف القطاعات العسكرية.

