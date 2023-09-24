صباح الناصر: اليوم الوطني السعودي يوم وطني للكويت

وطن النهار

أكد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح ان اليوم الوطني السعودي «هو يوم وطني لكل أهل الكويت».

ورفع الشيخ صباح في تصريح صحافي خالص التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان ال سعود والشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

ووصف الشيخ ناصر العلاقات بين الكويت والسعودية بالمتجذرة والوثيقة قائلا: ان هذه العلاقات ارست دعائمها الاجيال وأثبتتها الايام برعاية سامية من القيادتين الحكيمتين حفظهم الله ورعاهم.

وأعرب عن سعادته «بمشاركة الشقيقة الكبرى وعمود البيت الخليجي وقلب العروبة النابض بيومها الوطني» موضحا ان المملكة منذ نشأتها تميزت بمواقفها المشرفة تجاه جميع القضايا العربية والاسلامية ودورها الانساني الكبير في عون جميع البلدان المتضررة من الكوارث والازمات في العالم.

واختتم الشيخ صباح تصريحه بأمنياته الخالصة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تحقيق المزيد من التقدم والرفاه والازدهار.

