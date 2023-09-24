بيبيريجوس : رحلتان يومياً في الشتاء  للخطوط الكويتية إلى أثينا

وطن النهار

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كشف السفير اليوناني لدى البلاد كونستانتينوس بيبيريجوس ان الخطوط الجوية الكويتية مستمرة في تسيير رحلاتها المباشرة الى اثينا مرتين في الاسبوع بعدما كانت تبرمج 5 رحلات في الاسبوع في فصل الصيف.

وقال لـ«النهار» في حفل وداعه اقامه بمقر اقامته حضره عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية والعربية فضلا عن مشاركة مدير ادارة اوروبا بوزارة الخارجية البحرينية شهدت اليونانية ارتفاعا في عدد طلبات الحصول على التأشيرة هذا العام، بعد قرار الخطوط الجوية الكويتية تسيير رحلات مباشرة لافتا الى ان اعداداً كبيرة من الكويتيين والمقيمين زاروا بلاده هذا الصيف

واضاف لقد عملت في الفترة الماضية على زيادة الاستثمارات الكويتية في اليونان وقد نجحت الى حد ما بتطوير علاقتنا في هذا المجال مع فتح خط مباشر ما ادى الى ارتفاع عدد السياح الى بلدي

واعرب عن شكره العميق للرئيس التنفيذي المستقيل للخطوط الجوية الكويتية معن الرزوقي والذي وصفه بالرجل الديناميكي والعملي والذي كان له الفضل في فتح الخط المباشر بين البلدين

وعن تقييمه لمدة تواجده في الكويت قال الكويت تعد محطة مهمة في حياتي المهنية حيث تعرفت على العديد من الاصدقاء وعملنا على تطوير علاقتنا الثنائية في جميع المجالات ولفت الى انه عين مديرا عاما للشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية اليونانية الامر الذي دفعه الى العودة الى بلده للاتحاق بمنصبه الجديد وذلك في اواخر شهر اكتوبر المقبل. وقال الشعب الكويتي شعب صديق وودود وفترة عملي هناك كانت جيدة جدا. واوضح ان السفير الجديد لبلاده في الكويت سيصل في شهر اكتوبر قبل مغادرته، لافتا الى ان السفير الجديد كان سفيرا لليونان في ابوجا العاصمة النيجيرية كما كان يغطي عدد من الدول الافريقية. كما لفت الى ان نائبه ايضا عين سفيرا لبلده في السنغال الامر الذي سيسرع في وصول السفير الجديد

وتابع كنا انا وزوجتي سعداء بتواجدنا في الكويت ولدينا اصدقاء سنبقى على تواصل معهم واشكر الجميع لما قدومه لي من دعم، واوضح ان بلاده تربطها علاقات صداقة مع الكويت معربا عن سعادته بقرار الاتحاد الاوروبي بمنح الكويتيين تأشيرة طويلة الامد الامر الذي سيسمح لهم بزيارة الدول الاوروبية ومنها اليونان ولفترات متعددة

ومن جانبها قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد لـ«النهار» ان الكويت ولندن يبحثان لتحديد موعد لعقد اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة، لافتة الى انها ستعقد قبل نهاية هذا العام.

واوضحت ان لجنة التوجيه هي الاطار العام لبحث العلاقات الكويتية - البريطانية في جميع المجالات وسبل تطويرها لما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

