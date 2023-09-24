الكويت والصين: تحقيق المنفعة المتبادلة ورفع مستوى الرفاهية للشعبين

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عقد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عصر الجمعة في دار ضيافة البحيرة الغربية «شي هو» بمدينة هانغتشو الصينية جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ونقل سمو ولي العهد للرئيس الصيني في مستهل المباحثات تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد كما وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دعوة رسمية الى رئيس الصين لزيارة الكويت.

وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة لأكثر من 50 عاما التي تربط البلدين والشعبين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاهية للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعيا لترسيخ آفاق التعاون بين البلدين.

كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وسادت المباحثات أجواء ودية عكست عمق العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع الكويت والصين تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي على كل الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين.

وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الصيني تم في «دار ضيافة» في منطقة «البحيرة الغربية» «شي هو» بمدينة هانغتشو الصينية عصر الجمعة عقد مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الكويت والصين شملت بيانا مشتركا بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين الكويت والصين الشعبية للسنوات 2024- 2028 ومذكرة تفاهم بين بلدية الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء المنخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات.

وتم توقيع كذلك مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير الاسكاني.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل رئيس مجلس الاشراف في شركة هواوي قوا بينغ ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشانغ يي ورئيس شركة هواوي تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج حيث قدموا لسموه شرحا عن المشاريع والإنجازات التي تقوم بها الشركة في الكويت ومساعيها بتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما قدموا لسموه هدية تذكارية بمناسبة هذا اللقاء. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس هان داك سو رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق. وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية ولجمهورية كوريا قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.