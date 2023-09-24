حماقي «بيضها» والشعيبي أبدع وأحمد سعد «يومه حلو».. تفاعل غير مسبوق

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ليلة ساحرة اضاء فيها النجم محمد حماقي سماء الكويت بمجموعة مميزة من الاغنيات خلال افتتاح مهرجان «موسم الكويت» بنسخته الاولى والذي تنظمه شركة باشا غروب للمنتج حسين موسى في قاعة آرينا.

حماقي الذي اطل على وقع تفاعل جماهيري كبير قدم وصلة غنائية استثنائية امام حشد ضخم من محبيه وعلى مسرح ازدان بتقنيات حديثة وديكورات مبهرة وإضاءات لافتة فضلا عن الالعاب النارية لي احمد عصام.

لوحة فنية مكتملة الأركان تكاملت فيها عناصر الصوت والصورة وتوجها الجمهور بالنجاح، قدم الحفل الثنائي عبدالله مال الله واسرار السعيد بينما شهدت الوصلة الأولى إطلالة مميزة الفنانة أصيل هميم التي قدمت باقة من اغنياتها المعروفة لدى الجمهور الخليجي مثل خلك بحر.

وسر الحياة وآخر ظهور واشقد حلو وهذا الحلو وعبرت أصيل عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي، مؤكدة حرصها على اعداد جدول غنائي مميز.

أما مسك الختام فكان مع النجم محمد حماقي الذي اعتلى المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير وعلى وقع أغنية نفسي أبقى جنبه وكان لافتا حماس الحضور من مختلف الأعمار ومشاركتهم حماقي الغناء، عبر النجم عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، لافتا الى تقدير الكبير للحضور والزخم الذي يواكب حفلاته ومؤكدًا ان في جعبته العديد من الاغاني المميزة التي سيقدمها خلال الحفل مثل ليمون نعناع، ما بلاش، لا ملامة، أحلى حاجة فيكي، وكان واضحا مدى التناغم والانسجام بين حماقي وفرقته وحرصه على إفساح المجال أمامهم ليبدع كل في مساحته مثل العزف المنفرد على الغيتار او البيانو.

بدوره عبر المنتج حسين موسى عن سعادته بردود الأفعال الواسعة التي واكبت انطلاقة «موسم الكويت» مؤكدا ان الفترة المقبلة سوف تشهد الكشف عن مفاجآت عدة.

وفي اليوم الثاني من حفلات مهرجان «موسم الكويت» على وقع تفاعل جماهيري غير مسبوق وحضور كبير احيا النجوم الثلاثة أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي حفلًا استثنائيًا كان عنوانه الإبداع تألق خلاله ثلاثتهم على مسرح ضخم ازدان باسمائهم وبإضاءات مبهرة وشاشات ضخمة كانت أقرب الى لوحة صاغتها أنامل فنان سعى لتكامل الصوت والصورة فتحقق له ما أراد.

«موسم الكويت الذي تنظمه شركة باشا غروب للمنتج حسين موسى في نسخته الأولى وحفله الثاني أثبت أنه ولد كبير ليحتل مكانة مميزة في خارطة الموسيقى الخليجية والعربية.

قدم الحفل الثنائي أسرار السعيد وعبدالله مال الله وكان الفنان بدر الشعيبي فارس الوصلة الأولى، بدر عبر عن سعادته بلقاء الجمهور وقدم العديد من الاغاني المميزة مثل تعبت أسال وترى زهقة واشفي غليله وشكلي بتزوج. ومتعبة كل الناس وغيرهم.

اما ثاني الفرسان الثلاثة والذي خطف الأنظار بذكاء وملك المسرح بخبرة وعرف كيف يداعب الجمهور الفنان أحمد سعد، الذي عبر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي مؤكدا ان بدايته الفنية كانت من الكويت وان أغنياته دائما ما تحقق انتشارا كبيرا بين جمهورها.

سعد الذي لم يهدأ منذ اعتلى المسرح قدم مجموعة مميزة من أعماله وكان لافتا تفاعل الجمهور معه مثل سكوت سكوت وايه اليوم الحلو ده و(وسع وسع) وسيرينا يا دنيا.

وعليكي عيون ويا ليالي ويا عراف وغيرهم من الأغاني قبل ان يترك بصمة مهمة في وجدان الجمهور بهذا الحفل.

في حين كان النجم رامي صبري مسك الختام، رامي كعادته قدم توليفة من اغنياته ذائعة الصيت مثل يمكن خير، صبري قال ان لحفلاته في الكويت طابعاً خاصاً مشيدا بالتعاون مع شركة باشا غروب وثمن تفاعل الجمهور وكان حماسهم دافعا كبيرا ليحافظ على ايقاع واحد طوال وصلته فتنقل بين العديد من أعماله بذكاء مثل كعب عالي وملك الفرفشة ومع نفسي وغيهم.

وفي ختام الحفل ثمن المنتج حسين موسى الاصداء الطيبة لمهرجان موسم الكويت متوجها بالشكر لكل من ساهم في خروج الحفلات بهذه الصورة واثنى على ثقة المطربين في باشا غروب وتعاونهم، لافتا الى ان العديد من الفعاليات سيتم الكشف عنها قريبا.

