مهرجان الموسيقى الدولي أسدل ستار نسخته الـ 23 بحفل لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب

Sunday النهار

أسدل مهرجان الموسيقى الدولي أول من الجمعة ستار نسخته الـ23 والتي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحفل لموسيقار الأجيال الفنان المصري الراحل محمد عبدالوهاب.

وتضمنت فعاليات المهرجان الذي انطلق الإثنين الماضي برعاية وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري على مسرح الدراما حفلات غنائية وأمسيات متنوعة من الموسيقى الكويتية والخليجية التي كانت حاضرة مع ليلة الاحتفاء بالموسيقار عبد الرب إدريس وكذلك الموسيقى التركية.

وجاء حفل الختام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وبمشاركة الفنانين سماح صديق ومحمد شطا وتضمن أغنيات من أرشيف عبدالوهاب منها (يا مسافر وحدك) و (كل دا كان ليه) و(ست الحبايب) وغيرها.

ويعتبر عبدالوهاب أحد أعلام الموسيقى العربية ولحن لأشهر المغنين في مصر والدول العربية منهم أم كلثوم وفيروز وعبدالحليم حافظ وطلال مداح وليلى مراد ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وأسمهان وغيرهم.

