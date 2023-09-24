«أغاني المسلسلات» أبدعت على مسرح أبوبكر سالم بالرياض

Sunday النهار

ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ93، أقيم حفل «اغاني المسلسلات» على مسرح ابوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي واقيم في بداية الحفل استعراض لـ«العرضة السعودية»، بعدها اعتلى المسرح فرقة سين بقيادة المايسترو الدكتور خالد النوري والذي استهل الوصله الاولى بموسيقى مسلسل «سنوات الضياع»، ثم قدم التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، وقال «نحن اليوم سعيدين قادمين من الكويت بكل حب وشوق لمشاركتكم فرحتكم، كل عام وانتم بخير».

أكمل المايسترو بعدها بقية الحفل الذي استمر لمدة 3 ساعات، مستعرضًا اجمل واشهر اغاني المسلسلات التي عرفها الوطن العربي، وكانت اغنية مسلسل «نمر بن عدوان» هي الثانية تلتها اغنية مسلسل «فايز التوش»، مسلسل «زوارة الخميس»، مسلسل «ذهب ولم يعد»، مسلسل «يوم اخر»، ثم انتقلت الفرقة لروائع المسلسلات المصرية، بداية كانت مع مسلسل «الحج متولي»، ورائعة الكاتب اسامة انور عكاشة «ليالي الحلمية»، وحطت الفرقة بعدها في بلاد الشام على انغام مسلسل «باب الحارة»، واختتمت الفرقة الحفل بأغنية «فوق هام السحب» حيث تعالت الاعلام السعودية مع تفاعل كبير من الجمهور.

